Не джинсовые шорты: неожиданный предмет одежды стал хитом лета 2026

С приходом лета всегда приносит с собой предсказуемый набор базовых элементов гардероба: джинсовые шорты, легкие льняные брюки и простые хлопковые платья. Но это самый простой и очевидный выбор – заменить длинные джинсовые брюки на короткие. Для тех, кто ищет что-то более интересное, мода 2026 года принесла с собой кое-что интересное на замену.

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Встречайте юбки и шорты с пайетками. Именно их издание Who What Wear назвало главным вариантом низа в этом сезоне. Они привносят текстуру, блеск и нотку беззаботности в каждый образ этого лета.

Эти вещи мерцают на солнце и благодаря этому превращают даже самый простой образ в нечто поистине незабываемое. Их привлекательность заключается в способности выглядеть одновременно изысканно и непринужденно. В сочетании с базовой майкой, рубашкой оверсайз на пуговицах и изящными босоножками, расшитые пайетками, варианты нижней части наряда делают всю работу за вас. Они поддерживают идеальный баланс между элегантностью и беззаботностью, что делает их идеальными для всего – от ужина на берегу моря до выходных в городе.

Если прошлым летом в моде были сдержанные льняные вещи, то в этом сезоне предпочтение отдается более экспрессивному стилю. Независимо от того, носят ли их как часть готового комплекта или сочетают с базовым гардеробом, они быстро становятся тем самым "антибазовым" трендом, который доминирует в этом сезоне.

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