Назван самый стильный пиджак сезона: три способа носить трендовую вещь

Блейзер – трендовая вещь в шкафу модниц в 2024 году. Пиджак легко комбинируется с любым стилем и выглядит великолепно. В этом сезоне модный элемент гардероба будет актуален в кожаном варианте.

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На сайте Vogue рассказали, что блейзер из кожи – идеальный выбор на холодное время года. Независимо от того, предпочтете ли вы монохромный образ, повседневный или вечерний, одно можно сказать наверняка: стильный пиджак добавит дерзости.

Монохромный образ

Полностью черный силуэт: брюки, гольф и сапоги в сочетании с кожаным блейзером – беспроигрышный вариант, ведь total black всегда актуален. Довершить монохромный аутфит помогут аксессуары.

Расслабленный образ

Чтобы лук с черным пиджаком выглядел более расслабленно и повседневно, добавьте джинсовую рубашку или обычную футболку с принтом. Из обуви подойдут как кроссовки, так и сапоги.

Повседневный образ

Джинсы свободного кроя, белая футболка без каких-либо рисунков – классика, которая вне скоротечных трендов, поэтому будет в моде всегда. Черный кожаный пиджак придаст немного бунтарства.

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