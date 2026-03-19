Натуральные губы не в тренде; какие цвета помады выбрать весной 2026

Весна 2026 года меняет подход к макияжу губ и фактически переписывает правила, которые еще недавно казались неизменными. Если раньше в моде была максимально незаметная натуральность, то теперь акцент смещается.

Визажисты массово отказываются от плотных матовых помад, выбирая легкие текстуры с полупрозрачным финишем. Именно правильно подобранный оттенок способен освежить черты лица и визуально омолодить без сложного макияжа.

Ягодные оттенки

То, что называли натуральными губами, часто означало приглушенные бежевые или оттенки без блеска. Такой макияж имел один существенный недостаток – он подчеркивал сухость, морщины и усталость. В 2026 году от этого подхода отказываются, ведь лицо с такими губами кажется менее выразительным.

Новый тренд не отрицает естественность, но трактует ее иначе. Теперь важно, чтобы губы были увлажненными и будто наполненными светом. Именно поэтому на первый план выходят текстуры, которые не перекрывают естественный цвет, а взаимодействуют с ним.

Одним из ключевых оттенков сезона становится размытый ягодный. Его главная особенность – отсутствие четких контуров и ощущение, будто цвет естественно "впитался" в губы. Это не классическая помада, а скорее полупрозрачный тинт, который создает деликатный, немного неидеальный эффект.

Такой оттенок не перегружает образ. Именно поэтому ягодные оттенки становятся универсальными: они уместны и днем, и вечером, не требуют идеального нанесения и легко корректируются даже без зеркала.

Розовый нюд

Розовый нюд возвращается в тренды, но уже в другом формате. Вместо сухих и глухих оттенков появляются мягкие, теплые или нейтральные розовые с легким блеском.

Такой оттенок работает как естественный фильтр: он смягчает черты лица, делает кожу визуально здоровее и убирает признаки усталости. Именно поэтому розовый нюд становится идеальным выбором для ежедневного макияжа, когда нужно выглядеть ухоженно без лишних усилий.

Ballet-slipper pink и возвращение эстетики нулевых

Еще один заметный тренд – холодный приглушенный розовый, известный как ballet-slipper pink. Он отсылает к эстетике начала 2000-х, но в современном исполнении значительно утонченнее.

В сочетании с глянцевым, почти "виниловым" блеском этот оттенок создает эффект объема и гладкости губ. Он хорошо работает в минималистичном макияже, где акцент делается на чистой коже, аккуратных бровях и легкой туши.

Новые текстуры

Главное изменение сезона – это даже не оттенки, а текстуры. Плотные матовые помады постепенно отходят, ведь они часто подчеркивают возрастные изменения. Зато популярность приобретают легкие формулы, которые сочетают цвет и уход.

Современные средства работают деликатнее: они создают эффект увлажненных губ, добавляют мягкого сияния и не перегружают макияж.

