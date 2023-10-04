Наоми Кэмпбелл без бюстгальтера чуть не засветила лишнее на Неделе моды в Париже

Супермодель Наоми Кэмпбелл, традиционно участвующая в Неделе моды в Париже, чуть не угодила в конфуз из-за слишком откровенного наряда. Позируя для фотографов прямо на улице, титулованная манекенщица едва не засветила лишнее – на фотографиях модель снята с почти обнаженной грудью.

Звезда модных подиумов, которая в этот день "забыла" надеть под платье бюстгальтер, кажется, совсем не расстроилась из-за происшествия. Как сообщает издание Daily Mail, пока охранник отгонял папарацци, Кэмпбелл мгновенно исправила ситуацию с одеждой.

Наоми Кэмпбелл подловили фотографы, когда она возвращалась после очередного показа в парижскую гостиницу, в которой проживает. Манекенщица была одета в темный брючный костюм, изюминкой которого стал глубокий v-образный вырез в зоне декольте. Именно поэтому Наоми пришлось отказаться от бюстгальтера.

Видео дня

Когда супермодель вышла из автомобиля, подняла руку, чтобы приветствовать тех, кто ее встречал. И в этот момент обнажила грудь больше, чем рассчитывала. От конфуза Наоми спас охранник, который тут же прикрыл Кэмпбелл собой, и не дал фотографам сделать дополнительные снимки. Тем временем манекенщица быстро привела гардероб в порядок.

В рамках Недели моды в Париже британская супермодель приняла участие в нескольких показах. Во время демонстрации коллекции от компании Toriseju, манекенщица прошла по подиуму в рубашке настежь, пиджаке и широких брюках. На фотографиях видно, что знаменитость дефилировала без бюстгальтера.

В сентябре Наоми Кэмпбелл стала героиней новой откровенной съемки для журнала Vanity Fair. Знаменитость позировала перед фотографом в черной накидке Dolce&Gabbana с аппликацией в виде цветка на шее. Прозрачная ткань едва прикрывала ее голую грудь.

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