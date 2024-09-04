Модные иконы украинского шоу-бизнеса: дизайнеры назвали двух самых стильных певиц

Украинские дизайнеры Мила Оглы и Антонина Белинская, которые в этом году участвуют в Ukrainian Fashion Week, назвали модных икон шоу-бизнеса. Эталонами стиля для них стали не только иностранные знаменитости, но и отечественные артистки.

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Своими фаворитками эксперты по моде считают Надю Дорофееву и Тину Кароль. Об этом дизайнера рассказали в интервью Weekend Show на Youtube-канале M1.

"Мне за вайбом нравится Надя Дорофеева. То есть она так интересна. Деним классно на нее ложится. С ней, пожалуй, я бы хотела поработать", – поделилась Мила Оглы.

Коллега владелицы модного бренда разделила ее восхищение уникальным стилем 34-летней исполнительницы. Однако дополнительно Антонина Белинская назвала имя народной артистки Украины, которой, по ее мнению, будут подходить созданные ею вещи.

"С Надеждой Дорофеевой (поработала. – Ред.) тоже конечно. А также под мой бренд подходит Тина Кароль", – отметила дизайнер.

Несмотря на то, что украинки являются владелицами отдельных брендов, посетители Ukrainian Fashion Week смогут увидеть их коллекции в одно и то же время, ведь их показы объединены общей целью – благотворительным сбором средств на аппараты ИВЛ для военных.

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