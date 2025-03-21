Десять сумок, которые должны быть у каждой в этом году, и с чем их носить
Сумка – главный аксессуар в любом образе, ведь она не только завершает лук, но и является важным функциональным элементом. Вот почему выбрать ее труднее, а критериев – емкость, размер и дизайн – гораздо больше, чем при выборе головных уборов, платков и т.п.
OBOZ.UA проанализировал самые популярные тенденции 2025 года и собрал 10 разных моделей, которые должны быть в вашем гардеробе. Они отличаются по форме, оттенкам и другим факторам.
Нежно-розовая
Не секрет, что пастельные цвета – один из самых горячих трендов этого года. Тенденция затронула и аксессуары, а бледно-розовые дизайны из кожи, замши и других материалов стали очень востребованными среди модниц.
Размер XXL
Не так давно огромные сумки, скорее напоминавшие шоперы, исчезли с модных подиумов, но в 2025 году триумфально вернулись на полки магазинов. Их преимущество в емкости и удобстве, однако комбинировать такие аксессуары следует с одеждой в стиле кэжуал, спортивными костюмами или широкими жакетами.
Бледно-голубая
Еще один стильный цвет – небесно или бледно-голубой. Он может стать акцентным в образе, состоящем преимущественно из базовых цветов: черного, белого, бежевого и серого.
Микросумки
Вместе с гигантскими моделями популярность набирают миниатюрные сумочки, в которые с трудом помещается телефон и ключи. Их носят как стильный акцент, комбинируя с массивной одеждой и аксессуарами.
Сумки-коробки
Четкие геометрические формы остаются в тренде. Сумки в виде коробок выглядят дорого и элегантно. Они отлично сочетаются как с деловым стилем, так и с романтическими образами.
Ретро
Модели в стиле 90-х и 2000-х возвращаются. Это могут быть "багеты", мини-рюкзаки или сумки из лакированной кожи. Главное – выдержать атмосферу прошлых десятилетий и соединить ее с современными трендами.
Сумки в форме полумесяца
Элегантные изогнутые силуэты продолжают быть фаворитом среди модниц. Они выглядят интересно и легко вписываются как в дневной, так и в вечерний гардероб.
Мягкие клатчи
Удобство выходит на первый план, потому клатчи теперь не только стильные, но и комфортные. Их производят из мягкой кожи или текстиля, а также дополняют минималистическими деталями.
Цепи
Сумки с массивными цепями – ручками или декором – не теряют актуальности. Серебро, золото, матовый металл – все это придаст любому образу современного лоска.
Экологичные материалы
Сумки из искусственной кожи, переработанных материалов и органичных тканей всегда имеют преимущество перед натуральной кожей для тех, кого беспокоит экологичность. В 2025 году эко-тренд становится не просто модным, но и необходимым элементом гардероба.
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