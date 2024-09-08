Модная битва. 5 самых стильных образов голливудских звезд, которые захочется повторить

Часто голливудские звезды становятся примером для подражания, когда стоит вопрос моды и стиля. Последняя неделя для них оказалась интенсивной на реализацию своих идей в одежде на таких мировых мероприятиях как Венецианский кинофестиваль 2024, Неделя моды в Нью-Йорке, Международный кинофестиваль в Торонто 2024 и т.д.

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Рианна с удовольствием посетила 11 церемонию вручения премии Fashion Media Awards в полупрозрачном платье, Дженнифер Лопес появилась на кинофестивале в Торонто в откровенном платье и заставила сеть говорить о себе, а Пэрис Хилтон на показ мод пришла в ярком образе с драпировкой. OBOZ.UA собрал лучшие из них.

Рианна

Как уже отметили, певица весело провела время на вручении премии Fashion Media Awards от Daily Front Row в Нью-Йорке в пятницу, 6 сентября. Она надела бледно-розовое сетчатое платье в облепку, достегавшее колен. Впрочем, тело прикрывала корсетная подкладка. Чтобы не замерзнуть в осеннюю погоду, артистка накинула объемную шубку розового цвета.

Дженнифер Лопес

Сеть была шокирована образом Дженнифер Лопес, когда она решила посетить премьеру фильма "Неудержимые" на Международном кинофестивале 2024 в Торонто, Канада. Актриса надела откровенное "платье мести", которое обнажало ее бедра и ребра. Многие фанаты шутили, что соответствующий образ она выбрала, чтобы позлить бывшего мужа Бена Аффлека.

Пэрис Хилтон

Актриса и модель также присоединилась к Рианне на Неделе моды в Нью-Йорке. Хилтон праздновала премьеру своего нового альбома Infinite Icon в фирменном розовом оттенке. Формат ее платья сейчас достаточно популярен среди молодежи, а именно драпировкой и вырезом в области живота.

Тейлор Свифт

Поп-певица пришла поддержать своего парня Тревиса Келса на соревнования по футболу в Канзас-Сити, США, в total-джинсовом образе, которого стилисты почему-то призывают опасаться.

Леди Гага

Певица не в первый раз выбирает удобную одежду для выходов в люди. На Венецианский кинофестиваль 2024 она надела черный образ из классических брюк и футболки. Что интересно, в этот же день звезда затмила всех объемным платьем и шляпой с рожками.

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