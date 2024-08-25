Нестабильное поведение и перепады настроения. Стали известны новые подробности развода Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Непредсказуемый характер Бена Аффлека сыграл ключевую роль в его разводе с певицей Дженнифер Лопес. Несмотря на их чувства друг к другу, экстремальные и внезапные перепады настроения 52-летнего голливудского актера в конце концов погасили пламя между ними.

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Об этом сообщают инсайдеры, приближенные к паре, пишет People. "Правда в том, что было много любви, но также, к сожалению, стали очевидны постоянные перепады настроения Бена, которые он не мог скрыть от прессы, как бы он ни пытался", – говорит источник.

По имеющимся данным, люди из окружения Аффлека стали постоянными свидетелями его нестабильного поведения и эмоциональных качелей. Как добавляет инсайдер, из счастливого и приятного человека он мог мгновенно превратиться в темную и неприветливую личность.

С появлением новостей о проблемах звездных супругов, они все еще пытались сохранить отношения. Впрочем, все было напрасно – 20 августа Лопес официально подала заявление на развод в день их второй годовщины свадьбы. "Они пытались преодолеть это, но когда перепады настроения, большие подъемы и падения становятся причиной токсичности, никто не сможет вам помочь, кроме вас самих", – утверждает источник, добавляя, что, несмотря на это, знаменитости все равно любили друг друга.

Ранее OBOZ.UA писал об официальной причине развода Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, которую указала певица в документах. Артистка стремится вернуть свою фамилию и разделить имущество. Детальнее – в нашем материале.

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