Маникюр в коричневых тонах: лучшие осенние комбинации

Яркие летние оттенки уже уходят в прошлое, а вместе с приходом осени в моде появляется новая палитра – спокойная, глубокая и невероятно изысканная. Коричневый маникюр становится настоящим фаворитом сезона.

Он универсальный, элегантный и гармонично сочетается с любым образом в прохладное время года. Эксперты обнародовали лучшие осенние варианты нейл-дизайна в коричневых тонах.

Как выбрать идеальный оттенок коричневого

Коричневый имеет множество оттенков – от светлого бежевого до глубокого эспрессо. Он подчеркивает теплоту осени, а также отсылает к трендам 1990-х, когда коричневая гамма была на пике популярности.

Чтобы найти "свой" оттенок, стоит учесть тон кожи:

– лучше выбрать лаки с холодными оттенками (серовато-коричневые, шоколадные). Теплый – подойдут карамельные, медовые, золотистые оттенки.

Осень дает простор для экспериментов – от классики до смелых миксов. Вот несколько трендовых вариантов:

Кремовое латте

Молочно-карамельный оттенок с легким "разбавлением" коричневого создает нежный, универсальный образ. Такой маникюр идеально сочетается с любым гардеробом.

Леопардовый акцент

Анималистика снова в моде. Соедините насыщенный шоколад с леопардовым акцентом на одном-двух ногтях – и получите стильный трендовый дизайн.

Caramel Brown Nails

Теплый карамельный оттенок с золотистым отливом создает ощущение уюта и роскоши. Это настоящий осенний must-have для тех, кто любит теплую гамму.

Коричневый омбре

Омбре в коричневой гамме – отличная идея для тех, кто не может остановиться на одном оттенке. Каждый ноготь окрашивается в другой оттенок – от самого светлого до самого темного.

Coffee Marble Nails

Дизайн напоминает тот волшебный момент, когда вы добавляете сливки в кофе. Мягкие узоры создают глубину и оригинальность.

Трендовый французский маникюр

Классика в новом прочтении: французский маникюр с коричневым кончиком и белой линией. Сдержанно, но очень эффектно.

