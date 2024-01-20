Макияж, придающий уверенности. Зеленская в необычном образе поразила сеть

Первая леди Елена Зеленская удивила сеть новым образом. На свежем фото для итальянского издания Corriere della Sera супруга президента позирует с трендовым макижем.

Видео дня

Снимком Зеленска поделилась на своей Instagram -странице. Она выбрала макияж в кофейных оттенках с акцентом на глазах. За один день пост собрал 25 тысяч лайков.

Как известно, первая леди следит за тенденциями моды и красоты. Новая фотосессия не стала исключением, ведь Зеленская повторила латте-макияж, который сейчас в тренде.

Его фишка заключается непосредственно в цвете: в этом мейкапе используют теплые оттенки кофе и карамели. Нюдовые губы, коричневые тени, скульптор на скулах и бронзатор на щеках, которые наносят на матовую основу – вот как выглядит "латте-макияж".

Новый тренд выглядит лаконично, но в то же время интересно, поэтому подойдет для любого случая. "Латте-макияж" можно назвать универсальным, ведь он будет прекрасно подходить любому оттенку кожи. Он также придает уверенность, так как подчеркивает цвет глаз и контур лица.

Этот макияж прост в исполнении, а для того чтобы его повторить вам понадобятся матовые тени и кайал коричневого цвета. Сначала следует хорошо увлажнить кожу и нанести легкий тон на лицо. После этого следует использовать все кремовые продукты – скульптор и румяна, после чего закрепить их пудрой и сухим бронзером.

Самое главное в "latte makeup" – это глаза. Для достижения желаемого эффекта сначала нанесите скульптор. Затем закрепите его бронзатором и матовыми тенями, подведя глаза коричневым кайалом. На внутренний уголок можно нанести хайлайтер золотого цвета. Финишным шагом станет тушь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Зеленская появилась на публике со стильными локонами-волнами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!