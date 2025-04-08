'Любимая обувь француженок' покорила модниц во всем мире: с чем ее носить

Уже на протяжении многих лет французская мода ассоциируется с особой изысканностью и элегантностью, поэтому нередко самые популярные элементы гардероба модниц из этой страны становятся трендами по всему миру. В этом сезоне передовые позиции индустрии заняла "любимая обувь" жительниц Франции – плетеные туфли.

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Они имеют уникальный внешний вид и станут отличным дополнением любого образа, независимо от того, выберите ли вы классический или более экстравагантный фасон. Издание Vogue собрало лучшие варианты образов с трендовой обувью.

Плетеные туфли + жакет + юбка меди

Этот вариант образа идеально подойдет для ценителей классического стиля. Коричневые плетеные туфли с квадратными каблуками в сочетании со светлой юбкой миди и контрастным пиджаком будут выглядеть непревзойденно.

Джинсы + плетеные туфли

В течение длительного времени вещи из денима становятся основой повседневных образов. Попытайтесь выбрать для прогулки белые джинсы, темные туфли-лодочки и легкую рубашку с принтом, и точно не останетесь без внимания.

Плетеные туфли + топ + мини-юбка

Если вам хочется немного больше поэкспериментировать с образом, предпочтите более графическую форму обуви. Она отлично сочетается с черным топом с открытыми плечами и контрастным белым низом.

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