Семь обувных трендов, которые раскупят до конца весны: от сетчатых балеток до кроссовок

Весна 2025 года приносит обновления не только в гардероб, но и в обувные коллекции модниц. В этом сезоне тренды сочетают стиль и комфорт, а ключевые модели прекрасно подходят к джинсам и другим базовым вещам. От сетчатых балеток до изящных лоферов – эти модели точно не будут задерживаться на полках магазинов.

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Эти тренды, которыми поделился Who What Wear, уже активно демонстрируют модницы в соцсетях, а магазины фиксируют повышенный спрос на самые горячие модели сезона. Главное преимущество этих стильных пар – их универсальность. Они подходят не только к джинсам, но и к платьям, костюмам или даже спортивным лукам.

1. Сетчатые вьетнамки

Легкие и минималистичные, они придают образу утонченности. Идеальный выбор для жарких дней в городе или на отдыхе.

2. Коричневые замшевые кроссовки

Этот ретро-вариант станет отличным дополнением как к дениму, так и к юбкам. Натуральные оттенки придают изысканность, а мягкая замша гарантирует комфорт.

3. Туфли на каблуке kitten heel

Миниатюрный каблук – самое стильное решение для любителей элегантности. Они идеально сочетаются как с широкими джинсами, так и с классическими брюками.

4. Шлепанцы

Свободный силуэт и минималистичный дизайн делают их универсальным вариантом для весенних аутфитов.

5. Мэри Джейн

Вернувшаяся в тренды классика. С ремешком на подъеме и тонким носком эти туфли отлично дополняют как романтические, так и деловые образы.

6. Лоферы

Модели на плоской подошве или невысоком каблуке остаются вне времени.

7. Сапоги kitten heel

Это трендовый вариант весенней обуви: элегантные, изящные и идеальные для переходного периода между сезонами.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кейт Мосс показала смелый образ с джинсами скини. Она, хоть и выбрала черный монохром, решила поиграть с объемами и текстурами и добавила в свой лук выразительную обувь.

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