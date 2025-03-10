Семь обувных трендов, которые раскупят до конца весны: от сетчатых балеток до кроссовок
Весна 2025 года приносит обновления не только в гардероб, но и в обувные коллекции модниц. В этом сезоне тренды сочетают стиль и комфорт, а ключевые модели прекрасно подходят к джинсам и другим базовым вещам. От сетчатых балеток до изящных лоферов – эти модели точно не будут задерживаться на полках магазинов.
Эти тренды, которыми поделился Who What Wear, уже активно демонстрируют модницы в соцсетях, а магазины фиксируют повышенный спрос на самые горячие модели сезона. Главное преимущество этих стильных пар – их универсальность. Они подходят не только к джинсам, но и к платьям, костюмам или даже спортивным лукам.
1. Сетчатые вьетнамки
Легкие и минималистичные, они придают образу утонченности. Идеальный выбор для жарких дней в городе или на отдыхе.
2. Коричневые замшевые кроссовки
Этот ретро-вариант станет отличным дополнением как к дениму, так и к юбкам. Натуральные оттенки придают изысканность, а мягкая замша гарантирует комфорт.
3. Туфли на каблуке kitten heel
Миниатюрный каблук – самое стильное решение для любителей элегантности. Они идеально сочетаются как с широкими джинсами, так и с классическими брюками.
4. Шлепанцы
Свободный силуэт и минималистичный дизайн делают их универсальным вариантом для весенних аутфитов.
5. Мэри Джейн
Вернувшаяся в тренды классика. С ремешком на подъеме и тонким носком эти туфли отлично дополняют как романтические, так и деловые образы.
6. Лоферы
Модели на плоской подошве или невысоком каблуке остаются вне времени.
7. Сапоги kitten heel
Это трендовый вариант весенней обуви: элегантные, изящные и идеальные для переходного периода между сезонами.
Ранее OBOZ.UA писал, что Кейт Мосс показала смелый образ с джинсами скини. Она, хоть и выбрала черный монохром, решила поиграть с объемами и текстурами и добавила в свой лук выразительную обувь.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!