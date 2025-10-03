Попробуйте его немедленно: новый осенний маникюр заполонил тренды

Осень всегда ассоциируется с теплыми свитерами, горячим чаем и шарфами в клетку. Но в этом сезоне тренд на тартан, классический шотландский узор, вышел далеко за пределы гардероба. Клетка теперь украшает и ногти, превращаясь в самый уютный и модный маникюр осени.

Пледовые или тартановые дизайны поражают своей универсальностью: они могут быть нежными и романтичными в пастельных оттенках или же яркими и контрастными для смелых образов. Эксперты говорят, что такой маникюр отлично сочетается с осенней одеждой и создает атмосферу комфорта даже в самый пасмурный день.

Почему именно клетка

Плед – символ домашнего уюта, но и одновременно модный акцент, который никогда не выходит из трендов.

Именно поэтому стилисты и нейл-мастера все чаще предлагают воспроизводить этот рисунок на ногтях.

Осенняя палитра цветов – бордо, изумрудный, золотистый, бежевый и даже нежно-розовый – делает клетку на ногтях особенно выразительной.

Вариации тренда

Классический бордо-плед – глубокие красные оттенки с акцентным ногтем в стиле Burberry.

– глубокие красные оттенки с акцентным ногтем в стиле Burberry. Plaid French – французский маникюр с клеткой на кончиках, который выглядит одновременно элегантно и игриво.

– французский маникюр с клеткой на кончиках, который выглядит одновременно элегантно и игриво. Осенний микс – сочетание изумрудного, песочного и золотого, что создает эффект теплой палитры листопада.

– сочетание изумрудного, песочного и золотого, что создает эффект теплой палитры листопада. Нежный белый плед – универсальный вариант, подходящий и деловым образам, и романтическим вечерним выходам.

– универсальный вариант, подходящий и деловым образам, и романтическим вечерним выходам. Mood Plaid – глубокие сочетания красного, фиолетового и серого с легким сиянием для тех, кто любит мистические осенние акценты.

Такой маникюр подходит всем, кто хочет одновременно выделиться и оставаться в тренде. Клетка – это не только стиль, но и способ добавить себе комфорта.

