Без них образы будут неполными: 9 модных сумок, которые нужно иметь в 2025 году

Сумки представляют собой неотъемлемую часть любого стильного образа. Правильно подобранный аксессуар влияет на общее впечатление и целостность стиля, поэтому следует знать о трендах 2025 года..

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На сайте Vogue рассказали, что в этом сезоне на пике популярности будут разные геометрические формы, яркие оттенки и животные принты. С помощью акцентных сумок можно выразить свою индивидуальность и сделать лук более интересным.

Сумка-багет

Форма багет была популярна еще в 90-х годах, но сейчас ее актуальность вернулась. На модных показах брендов Dior, Miu Miu или Burberry представили аксессуары в разных оттенках и моделях. Небольшая сумка прекрасно сочетается с разными стилями одежды – от спортивного и повседневного до классики. Благодаря прямоугольной форме она не только удобна, но и достаточно вместительна.

Стеганая мягкая сумка

Мягкие сумки практичные и стильные. Дизайн ассоциируется с моделями аксессуаров известного бренда Сhanel. Для вечерних или классических образов следует обратить внимание на небольшие размеры в темных оттенках. Более массивные сумки хорошо сочетаются с повседневной или спортивной одеждой.

Сочетание двух сумок в одном образе

Модели брендов Bottega Veneta, Fendi и Coach выходили на модные подиумы, держа вместе сразу две сумки разных форм, цветов и размеров. Суть тренда в том, чтобы соединить аксессуары, которые отличаются друг от друга. Например, одна маленькая и в нейтральных оттенках, а вторая – больше и ярче.

Сумка-шоппер

Сумки-шоперы любят за их емкость. Одни из самых актуальных фасонов изготовлены из кожи в коричневом или черном цветах. Аксессуар отлично сочетается со стилем "old money", который характеризуется изысканностью и элегантностью.

Сумка ярких оттенков

В этом сезоне на модных подиумах стало актуальным сочетание нейтральных оттенков в образах с яркими. К примеру, монохромные луки дополняют сумками в желтом или зеленом цветах. Благодаря такому тандему аутфит будет выглядеть незаурядно.

Животный принт на сумке

Животные принты в аксессуарах и одежде остаются популярными. Особое внимание следует обратить именно на сумки с анималистическим узором. К примеру, бренды Michael Kors и Versace пополняют свои коллекции леопардовыми мотивами.

Меховые сумки в размере XXL

Меховые сумки в размере XXL станут изюминкой любого образа. Аксессуар придает необычности луку, поэтому чтобы не переборщить с акцентами, следует выбирать минималистичную одежду.

Сумка в форме трапеции

Сумка в форме трапеции – отличный способ "вписать" в яркий стиль сдержанный аксессуар. Она простая и формальная, но интересная форма все же придает образу индивидуальности.

Сумка в форме прямоугольника

Сумка прямоугольной формы подходит к разным лукам. Она хорошо сочетается с повседневными образами, а благодаря строгому дизайну также с деловым и классическим стилями.

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