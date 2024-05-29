Костюм в тоненькую полоску и серьги-бабочки. Зеленская пообедала с лицеистами в Киевской области

Первая леди Украины Елена Зеленская провела выездное совещание в Бучанском районе о реформе школьного питания. В частности, она посетила фабрику-кухню "Готуймо", которая обеспечивает горячими обедами 4 тысяч учеников окружающих общин.

Для визита Зеленская выбрала брючный костюм темно-серого цвета в тоненькую, едва заметную светлую полоску. Под блейзер она надела классическую белую рубашку. Фотографии, где супруга президента обедает рядом с лицеистами, были опубликованы в официальном Telegram-канале.

Образ дополнил нюдовый макияж с акцентом на глаза и серебряные серьги-пусеты в виде бабочек. Первая леди сделала свою фирменную укладку – пробор на бок и прямые волосы.

Что касается маникюра Елены Зеленской, своему любимому дизайну она не изменяет годами. Яркие цветовые решения со стразами и блестками – не о ней. Вместо этого стиль первой леди – "голые ногти". Детальнее – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как выглядела Елена Зеленская на инаугурации мужа в 2019 году: невероятно красивый наряд шили 184 часа.