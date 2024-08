'Кокосовые ногти' – модный тренд августа: как выглядит маникюр, который подойдет к любой одежде и оттенку кожи

Нежный маникюр спокойного оттенка – именно то, что будет подходить под любой образ и цвет кожи, и, более того, будет вневременным независимо от моды и сезонов. Впрочем, даже среди нюдовых цветов существуют тренды: в августе это – "кокосовые ногти".

Чем они отличаются от всех других светлых песочных оттенков? Как объясняет Who What Where UK, тем, что они акцентируют внимание на кремовых темно-коричневых цветах. Благодаря своей ненавязчивости и максимальному подобию тону кожи, такой маникюр не бросается в глаза и подходит абсолютно к любой одежде.

В частности, он не требует только однотонного нанесения. С кокосовым можно экспериментировать, как и с любыми другими цветами: делать полупрозрачным, создавать нейл-арт, рисовать френч, посыпать блестками, разбавлять другими оттенками и т.д.

Ловите несколько идей для создания "кокосовых ногтей"

