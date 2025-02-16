Какую верхнюю одежду носить весной-2025: пять стильных моделей, что дарят ощущение уюта

Хотите, чтобы верхняя одежда на весну стала удачной инвестицией в гардероб, а не импульсивной покупкой? Следует учесть некоторые нюансы. Во-первых, выбирайте модели в пастельных или классических оттенках (молочном, мокко, шоколадном, графитовом, темно-синем, бордовом, оливковом и т.п.). С ними легче создавать стильные ансамбли. Во-вторых, меряйте разные силуэты, чтобы понять, какой из них лучше всего подходит для роста и фигуры (возможно, прямое макси-пальто визуально укорачивает ваши ноги, тогда как приталенное миди красиво очерчивает формы и сохраняет пропорции тела).

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А какие виды и фасоны верхней одежды будут актуальными весной-2025? Читайте в материале OBOZ.UA.

1. Кожаная куртка

В 2025 году в тренде будут укороченные куртки, мотокуртки в стиле 90-х, удлиненные модели с поясом и куртки-пиджаки прямого кроя. Поскольку все они выглядят немного дерзко, можете сбалансировать образы легкими платьями, нежными блузами бохо, шелковыми или кружевными юбками, или, например, льняными брюками. Микс разных стилей – это всегда интересно.

2. Плащ из замши

Эта верхняя одежда особенно понравится тем, кому по душе вестерн-эстетика. Вы можете выбрать модель из натуральной замши или более экологичный вариант – из искусственной кожи, напоминающей замшу. Визуально их трудно различить. В весенний гардероб удачно впишутся плащи шоколадного, терракотового, лавандового или нежно-голубого цвета. Создавайте с ними стильные, но ненавязчивые комбинации (с футболками и прямыми джинсами или, например, с однотонными лонгсливами и силуэтными юбками).

3. Утилитарная куртка

Она же – "куртка рабочего" или barn jacket. Это – изделие из плотной ткани с водоотталкивающим покрытием, что имеет вместительные карманы, свободный крой и контрастный воротник из кожи или вельвета. Прекрасно подойдет для ежедневного ношения в любую погоду (даже если за окном бушуют ветер и весенний ливень). Как правило, утилитарную куртку носят с прямыми джинсами, классическими брюками или с пышными юбками.

4. Твидовая куртка

Здесь речь идет не только о классических куртках-пиджаках в стиле Chanel (несомненно, они не потеряли свою актуальность), но и о современных интерпретациях. Например, бомберы, куртки с капюшоном или стеганые. Любая из них придаст вашим образам элегантности и утонченности. Особенно если это ансамбли в нежных пастельных красках.

5. Классическое пальто

Структурированное шерстяное/кашемировое пальто с четкими плечами и изящными лацканами – это вневременный тренд, который подходит всем женщинам. Остается только грамотно подобрать длину – миди или макси (изделие не должно искажать пропорции фигуры). Чтобы визуально вытянуть силуэт, стилизуйте образы с классическим пальто обувью на устойчивых каблуках (лоферами, туфлями Mary Jane, сапогами с анималистическим принтом и т.д.).

Ранее OBOZ.UA писал о трендовых платьях на 2025 год, которые способны сделать ваш стиль заметным (от нежного полупрозрачного до динамического с бахромой).

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