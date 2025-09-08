УкраїнськаУКР
Старые тренды вернулись этой осенью: какая одежда снова в моде

Понимание того, что мода циклична, заставляет нас хранить в своих шкафах вещи, которые потеряли свою актуальность. И этой осенью к нам действительно вернутся шесть старых трендов.

Они уже появились в соцсетях модных инфлюенсеров и вскоре выйдут на наши улицы. Что это будут за тренды в одежде и обуви, разбиралось издание Who What Wear.

Клетчатые рубашки

Клетчатый принт в этом осеннем сезоне возвращается в виде рубашек. Но это будет тренд с изюминкой. Вместо того, чтобы носить рубашку привычным способом, ее надо будет завязывать на талии. Это придаст вашему образу гранжевой нотки.

Вязаные жилеты

Этот теплый предмет гардероба составляет большую конкуренцию кардиганам. Жилет открывает немало пространства для наслоения вещей – его можно носить на рубашку и под пиджак и даже надевать на голое тело. Самые модные версии этого сезона – это жилеты с выразительной отделкой, будь то карманы или вязка косами. Но и классический кашемир будет в почете.

Черные джинсы

После года доминирования классических синих джинсов на арену возвращается черный деним. Но, чтобы выглядеть максимально модно, выбирайте те модели, которые выглядят вылинявшими и выцветшими. Да, это еще один признак модного нынче стиля гранж.

Верхняя одежда с высоким воротником

Этот очень комфортный тренд, когда речь идет о сезоне, когда температура воздуха постепенно опускается все ниже. Воротники-трубы или воротники-стойки будут повсюду – от кожаных косух до элегантных пальто. Они выглядят менее формально, чем традиционные воротники, но значительно стильнее, чем капюшоны.

Обувь со змеиным принтом

Да, леопард – король анималистических принтов. Но в этом году он все же уступит расцветке питона. Этот принт будет уместным и на элегантных лодочках на шпильке, и на высоких сапогах, и на кроссовках. Колористически змеиный принт достаточно сдержанный, ведь сочетает в себе серо-бежевые тона, но при этом выглядит весьма вызывающе.

Прямые юбки

С переходом в осенний сезон пышные летние юбки сменяются более строгими и четкими фасонами. Структурированные прямые юбки снова в центре внимания. При этом выполнены они из самых разнообразных материалов – от шерсти до экокожи.

