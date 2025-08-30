Какие юбки носить этой осенью: хитовые варианты

Осень обещает стать настоящим сезоном юбок. И речь не об одной универсальной модели, а о целой палитре силуэтов – от удлиненных макси до дерзких мини. Общее в трендах одно: они современные, стильные и одновременно легко сочетаются с базовыми вещами.

Секрет в многогранности: строгий "карандаш" добавляет элегантности, мини – игривости, а принт в горошек – легкого настроения. Меняя верх или обувь, можно трансформировать образ: от офисного лука с рубашкой и туфлями до непринужденного выхода с объемным свитером и сапогами. Эксперты рассказали о топовых моделях осени.

Макси-"карандаш"

Изящный силуэт юбки-"карандаша" в удлиненном варианте в этом сезоне выходит на первый план. Она сочетает классическую сдержанность с эффектностью длины в пол.

С чем носить: с объемными блейзерами, приталенными гольфами, остроносыми сапогами или мюлями на каблуках. Это модель, которая одинаково органична и в офисе, и на вечернем выходе.

Черное супер-мини

Маленькая черная юбка в версии "супер-мини" – главный street style-хит. Она излучает легкость и молодежную энергию.

С чем носить: с массивными свитерами и лоферами для дневного выхода или с топом и высокими сапогами – для вечера. Главное – соблюдать изящество в сочетаниях, чтобы образ выглядел не вызывающе, а элегантно.

Юбка в горошек

Принт в горошек остается вне времени и этой осенью тоже в тренде. Он добавляет образу игривости, но в то же время не теряет классики.

С чем носить: черные гольфы, бежевые пальто или простые однотонные блузы. Горошек создает яркий акцент, поэтому остальные вещи должны быть сдержанными.

Юбка с заниженной талией

Этот крой возвращается из прошлых десятилетий, но в современном прочтении. Линия талии опущена ниже, что визуально удлиняет верхнюю часть тела.

С чем носить: со структурированными тканями, легкими плиссировками, кроп-жакетами или лаконичными топами. Это баланс между ретро-вдохновением и современной элегантностью.

Юбка в оттенке camel

Нейтральный оттенок camel – настоящий must-have сезона. Он выглядит благородно в любом материале: шерсти, замше или коже.

С чем носить: с белыми рубашками, массивными свитерами, базовыми футболками. Это универсальная база, которая станет главным "тихим роскошным" акцентом вашего гардероба.

