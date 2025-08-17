Француженки рекомендуют: три способа стильно носить джинсы этой осенью

Джинсы – незаменимая вещь в гардеробе любой женщины, однако не каждая знает, как оригинально и изысканно их стилизовать. На помощь могут прийти лайфхаки от француженок, которые считаются первопроходцами моды.

Редакторы модного портала Who What Wear собрали интересные образы, которые можно легко повторить без изнурительного шопинга. Эти советы от француженок помогут сиять в толпе и собирать восхищенные взгляды.

Кожаная куртка, джинсы и ремень

Вместо того, чтобы дополнять аутфит с джинсами обычным свитером или пиджаком, выберите для себя кожаный жакет или удлиненную куртку. Сместите акцент на талию с помощью лаконичного пояса, чтобы создать плавные линии, и закончите образ прямыми джинсами. Такой теплый и изысканный образ подойдет как для повседневных прогулок, так и для деловых встреч.

Рубашка с гольфом

Уже не первый сезон стилисты рекомендуют комбинировать базовую белую рубашку с контрастной водолазкой. Многослойность верхней части тела удачно дополняет классические джинсы снизу, создавая невероятный тандем, от которого невозможно отвести глаз.

Тренч и джемпер

Любительницам более классических решений подойдет любимое стильное решение француженок – длинный тренч нюдового цвета в сочетании со светлым свитером, заправленным в джинсы. Хотя такой образ не слишком необычно выглядит, он позволяет поэкспериментировать с джинсами, выбрав интересные цвета, необычные фасоны, стразы, украсить их карманами и тому подобное.

