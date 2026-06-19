Какие косметические средства лучше хранить в холодильнике: список

Летом некоторые косметические средства действительно лучше хранить в холодильнике. Это касается кремов для области вокруг глаз, спреев для лица, тканевых масок, геля алоэ вера и некоторых сывороток, в частности с витамином C.

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В прохладе они дольше сохраняют приятную текстуру, лучше освежают кожу и помогают уменьшить отечность после жары или недосыпа. Впрочем, класть в холодильник всю косметику подряд не стоит. Одним средствам холод идет на пользу, а другим может испортить текстуру. Подробности сообщает Myself.

Крем для зоны вокруг глаз

Крем или гель для зоны вокруг глаз – один из лучших кандидатов для хранения в холодильнике. Особенно это актуально утром, когда веки могут быть опухшими после короткого сна, жары или долгого дня накануне.

Охлажденное средство приятно освежает, помогает визуально уменьшить отечность. Лучше всего для этого подходят легкие гелевые текстуры.

Спрей или мист для лица

Охлажденный спрей для лица летом может стать настоящим спасением. Его приятно использовать после прогулки, в жару, после пляжа или просто в течение дня, когда коже не хватает свежести.

Такое средство помогает быстро освежить лицо, успокоить кожу и даже немного "оживить" макияж. Главное – не держать открытый продукт слишком долго, особенно если в составе есть деликатные натуральные компоненты.

Лак для ногтей

Не все знают, но жара может влиять на консистенцию лака для ногтей. Из-за высокой температуры он быстрее загустевает, хуже наносится и может терять свою удобную текстуру.

Летом лаки можно хранить в прохладном месте или в холодильнике, но не рядом с самой холодной зоной. Перед нанесением флакон лучше ненадолго оставить при комнатной температуре, чтобы средство снова стало удобным в использовании.

Тканевые маски

Тканевые маски из холодильника особенно приятны после жары, солнца или сухого воздуха. Холодная маска помогает успокоить кожу, уменьшить покраснение и подарить ощущение свежести.

Такой уход хорошо подходит после долгого дня на улице или после пребывания на солнце. Кожа после охлажденной маски часто выглядит более отдохнувшей и успокоенной.

Сыворотки с витамином C

Некоторые активные компоненты не любят тепло и свет. К ним часто относится витамин C. Из-за неправильного хранения такая сыворотка может быстрее окисляться и терять эффективность.

Признаком окисления часто является изменение цвета: средство может становиться оранжевым или коричневатым. Именно поэтому сыворотки с витамином C нередко рекомендуют хранить в прохладном темном месте или в холодильнике, если это разрешает производитель.

Гель алоэ вера

Гель алоэ вера в охлажденном виде особенно приятен после солнца, жары или раздражения кожи. Он дает ощущение свежести, помогает успокоить кожу и может сделать покраснение менее заметным.

Именно поэтому летом алоэ вера часто хранят в холодильнике. Это простой способ сделать средство еще более комфортным для использования после жаркого дня.

Какую косметику лучше не класть в холодильник

Не все бьюти-средства хорошо реагируют на низкую температуру. Некоторые формулы от холода могут изменить текстуру, расслоиться или стать менее приятными в использовании.

Лучше не хранить в холодильнике:

густые масла;

парфюмы с насыщенными восточными, древесными или гурманскими нотами;

тональные средства на масляной основе;

стойкие матовые формулы;

средства с большим количеством силиконов;

продукты на восковой основе.

Слишком низкая температура может повлиять на их консистенцию или стабильность компонентов. Поэтому перед тем, как класть косметику в холодильник, стоит проверить рекомендации производителя.

Где еще можно хранить косметику летом

Не обязательно хранить все средства именно в холодильнике. Часто достаточно просто убрать косметику из теплой ванной комнаты, где высокая влажность и температура могут быстрее портить продукты.

Лучший вариант для большинства средств – прохладное, сухое и темное место. Это может быть ящик, шкаф или косметичка вдали от солнца. Летом такой простой шаг помогает косметике дольше сохранять нормальную текстуру и не портиться преждевременно.

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