Новый тренд: чем ленивая роскошь отличается от тихой роскоши

Не успели модники и модницы всего мира заучить словосочетание "тихая роскошь", как на смену ему уже идет следующий тренд в одежде. Он тоже роскошный, но теперь уже не тихий, а ленивый.

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Что такое ленивая роскошь, объяснили редакторы издания Who What Wear. По их словам, это все же одежда, которая намекает на высокий статус и большое состояние своего владельца, но теперь речь идет об образах, которые богачи выбирают для отдыха в своем частном пространстве – дома или на закрытом курорте. То есть, о свободных, мягких и удобных вещах, но при этом изготовленных из высококачественных материалов, хорошо скроенных и функциональных. Логотипы при этом прячутся куда-то под воротничок или во внутренний шов. Вещь должна производить впечатление своим элегантным и расслабленным видом, а не брендом.

Самое большое различие между ленивой роскошью и тихой роскошью – это уровень усилий, необходимых для создания образа. Как следует из названия, ленивая роскошь основана на подходе невмешательства. Все в вашем гардеробе должно быть великолепным, удобным и легко сочетаться, даже если вы вытащите несколько предметов из шкафа вслепую. Красота ленивой роскоши происходит от расслабленности, медленного подхода к жизни и умения наслаждаться моментом. Это роскошь для себя, а не напоказ. И вот несколько образов, созданных именно с таким подходом.

Идеальный наряд для стиля ленивой роскоши – это большое и длинное стильное пальто, которое скрывает все, что под ним. Там может быть спортивный костюм или пара боксеров и футболка. Поскольку пальто это все, что вы действительно покажете другим, нет необходимости беспокоиться о том, как будет выглядеть остальной наряд. Просто добавьте большую сумку, солнцезащитные очки и классную пару кроссовок.

Выбор монохрома снимает большую часть стресса при составлении красивого лука в стиле тихой роскоши. Не нужно выяснять, какие цвета хорошо сочетаются друг с другом – просто выберите один и оденьтесь в него с головы до ног. Самый роскошный вариант – это, конечно, белый. Да, носить его непросто, зато как эффектно он выглядит!

Люди часто ассоциируют повседневные наряды с брюками, но попробуйте создать монолук на основе платья-футболки. Все, что вам понадобится, это выбрать обувь, сумку, очки и, возможно, украшения.

Достаньте из шкафа свой любимый кашемировый свитер, добавьте к нему удобные брюки и пару мюлей на плоской подошве, и вы получите лук одновременно шикарный и беззаботный. Чтобы составить такой ансамбль, хватит и минуты, однако качество и комфорт кашемира перекроет собой всю простоту. Что действительно имеет значение для такого ансамбля, так это сумка. Будет хорошо, если она станет выразительным акцентом и свидетельством того, что вы действительно вкладываете средства в свой вид.

Накиньте на плечи рубашку на пуговицах и заправьте ее в брюки абсолютно любого фасона – чиносы, свободные джинсы или льняные палаццо. Дополните ансамбль сандалиями-шлепанцами, объемной сумкой и стильными бусами. Именно они сделают все эти вещи роскошным луком.

Если ваш гардероб полон свободных вещей цвета слоновой кости, то вы в этом сезоне точно в тренде. Этот цвет и является воплощением шикарности. Поэтому просто соберите несколько вещей цвета айвори и наслаждайтесь собой.

Эстетика ленивой роскоши никак не спорит с трендом на спортивность. В конце концов, такие дорогие занятия, как катание на яхтах, прогулки верхом и гольф требуют именно спортивных вещей. Поэтому сочетайте куртку-робу с элегантными белыми джинсами и панамой – пусть все думают, что вы спешите в яхт-клуб, чтобы провести день на воде.

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