Какие аксессуары модны этим летом: сделают ваш образ незабываемым

С наступлением лета гардероб обычно становится проще: легкие ткани, свободные силуэты, открытые плечи, босоножки. Все это создает ощущение свободы, но и требует деталей. Именно аксессуары способны добавить завершенности, характера и стильных акцентов даже самому простому образу.

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В этом сезоне аксессуары играют главную роль. От массивных солнечных очков до изящных браслетов на щиколотку – ведущие дизайнеры предложили эффектные, но универсальные решения.

Браслеты на щиколотку

Легкая обувь и открытые ноги позволяют акцентировать внимание на деталях. Этим летом в тренде – тонкие цепочки с подвесками, которые деликатно обрамляют щиколотку, добавляя нежного бохо-настроения. Особенно элегантно такие браслеты смотрятся с минималистичными сандалиями или босоножками.

Итальянский модный дом Etro показал идеальный пример: небольшие декоративные акценты, которые будто завершают весь образ, не перегружая его. Не бойтесь носить сразу несколько – многослойность только приветствуется.

Игривые подвески

Модные дома, в том числе Miu Miu, The Elder Statesman и Versace, привнесли в мир аксессуаров неожиданный элемент – фантазийные подвески в виде инрушек, которые украшают сумки, ключи или даже пояса. Особенно популярны образы типа Labubu: ироничные, смелые и узнаваемые.

Эти элементы добавляют образу характера и стилизованной игривости, без скатывания в инфантильность. Идеальный вариант для тех, кто хочет выделиться среди однообразных монотонных аксессуаров.

Большие солнечные очки крупные

В этом сезоне главное правило – чем больше очки, тем лучше. Массивные оправы, особенно в стиле 70-х или 90-х, возвращаются на подиумы.

Модели Gucci сделали ставку на круглые и квадратные формы в черном и карамельном оттенках. Эти очки – не просто защита от солнца, а стилистический акцент, добавляющий загадочности даже самому простому наряду.

Комплекты колец: роскошь вместо минимализма

Минимализм в кольцах уступает место яркой многослойности. Теперь не одно украшение, а сразу несколько на каждом пальце. В тренде – смешение текстур, форм и даже металлов.

Chloé и Valentino предлагают носить комплекты из 3-5 колец разного дизайна. Это решение выглядит смело и дорого, особенно в сочетании с естественным маникюром или нейтральными тонами в одежде.

Большие шляпы

В моде шляпы с максимально широкими полями, но минимальным декором. Чем лаконичнее силуэт, тем элегантнее он смотрится в любой ситуации – от городской прогулки до отпуска на Средиземноморье.

Цепочные пояса с цепочками

Этот аксессуар вернулся на подиумы и моментально – в гардеробы. Металлические пояса-цепи отлично смотрятся как с джинсами, так и с платьем, добавляя легкий блеск и текстуру. Особенно актуальны модели от Isabel Marant.

Они структурируют силуэт, подчеркивая талию или внося разделение в объемные образы. Идеальный вариант для тех, кто хочет сделать свой лук продуманным, но не перегруженным.

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