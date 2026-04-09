Какая длина волос больше всего подходит женщинам после 50 лет и как часто нужно стричься: секрет от стилиста

С возрастом структура волос заметно меняется и придать прическе объём становится всё сложнее, однако это вовсе не означает, что для того, чтобы хорошо выглядеть, нужно делать короткую стрижку. Наоборот, как рассекретил стилист Андреас Уайлд, женщинам после 50 лет стоит отдавать предпочтение длине прядей до ключиц.

Наиболее выгодным вариантом прически будет стрижка с мягкими слоями, которые плавно спадают к низу, создавая дополнительный объем и подчеркивая черты лица. Бьюти-секрет эксперт раскрыл в комментарии для Vogue.

Кроме того, по словам Андреаса Уайльда, хорошим решением для женщин после 50 лет будет сделать челку, ведь она будет хорошо смотреться независимо от того, густые или редкие у вас волосы. Если же вы являетесь обладательницей натуральных кудрей, этот вариант прически сделает контур глаз и лица визуально более четким.

"Обрамление лица играет важную роль. Многие мои клиенты в возрасте 50 лет и старше делают челку или оставляют более короткие пряди вокруг лица, чтобы смягчить его черты. Некоторые даже отмечают, что челка позволила им отказаться от различных косметических процедур, так как придала желаемого шика", – сказал стилист.

Андеас Уайлд отметил, что нет четкого правила относительно того, как часто женщинам после 50 лет нужно подстригать волосы. Однако, по словам эксперта, регулярное подрезание прядей может способствовать улучшению их роста и в целом сделает вашу прическу более ухоженной.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как сделать, чтобы краска на 100% перекрыла седину.

