Как затемнить седые волосы без окрашивания: необходимые продукты уже есть у вас дома

Седые волосы можно сделать менее заметными и без краски, с помощью простого домашнего ополаскивания. Для этого понадобятся черный чай, шалфей и крепкий кофе. Натуральные компоненты не проникают глубоко в волос, а лишь создают на его поверхности легкий тонировочный слой.

Лучше всего этот способ подходит для волос от темного блонда до каштанового. Детали рассказало издание Kobieta Interia.

В чем польза натурального ополаскивания

Если седины немного, ополаскивание помогает сделать ее менее заметной. На очень светлых волосах оно, скорее, придаст теплый бежевый или мягкий затемненный тон, но не создаст насыщенного коричневого цвета. Если же волосы полностью седые, средство скорее выровняет оттенок и добавит блеска, чем существенно затемнит их.

Основу домашнего средства составляют три простых компонента, которые часто уже есть на кухне или в аптечке. Это крепкий черный чай, шалфей и кофе. Вместе они дают мягкий коричнево-графитовый оттенок без выразительной рыжины.

Черный чай содержит танины и теафлавины, которые оседают на поверхности волос и создают легкий тонирующий эффект. Шалфей добавляет более холодный подтон и в то же время может положительно влиять на кожу головы. Кофе усиливает глубину цвета, добавляет блеска и насыщенности.

Как приготовить натуральное ополаскивание

Для приготовления понадобится 300 мл кипятка и 3 пакетика черного чая или 3 чайные ложки листового. Чай нужно накрыть и настаивать примерно 15 минут.

Отдельно следует приготовить отвар шалфея. Для этого 2 столовые ложки сухого шалфея заливают 300 мл воды, доводят до кипения и варят на слабом огне около 10 минут. Затем отвар оставляют еще на 15 минут и процеживают.

После этого готовят крепкий кофе. Подойдет двойное эспрессо или 2 столовые ложки молотого кофе, залитые 150 мл кипятка. Через 10 минут напиток нужно процедить от гущи.

Все три жидкости смешивают и доливают кипяченой водой до общего объема примерно 1 литр. Когда смесь остынет до теплой температуры, около 30–35 градусов, добавляют 1 чайную ложку яблочного уксуса. Для волос до плеч этого объема обычно достаточно на одну процедуру. Если волосы длинные или очень густые, лучше сразу готовить полтора-два литра.

Как правильно наносить средство

Сперва волосы нужно вымыть мягким шампунем. Легкий кондиционер или бальзам лучше наносить только на длину, не перегружая прикорневую зону. Затем волосы следует аккуратно промокнуть полотенцем из микрофибры, не растирая их.

Ополаскивание удобно перелить в емкость и равномерно поливать им волосы над миской. Стекающую жидкость можно собрать и повторно вылить на пряди еще несколько раз, так эффект будет более выразительным. После этого смесь стоит легко распределить руками по длине и у корней, заколоть волосы и оставить на 5–10 минут.

Главное правило – после процедуры не смывать волосы водой. Достаточно мягко промокнуть их полотенцем и высушить прохладным или едва теплым воздухом. Именно так натуральный красящий слой лучше закрепится на поверхности волос.

Когда будет заметен результат

После первого применения волосы обычно становятся более блестящими и визуально более гладкими, а седые пряди уже не так резко контрастируют с общим цветом. Более заметное затемнение чаще всего появляется после двух-трех процедур.

На начальном этапе смесь можно использовать 2–3 раза в неделю в течение двух недель. Затем достаточно перейти на поддерживающий режим – один раз в неделю. Поскольку речь идет не о стойком окрашивании, а о поверхностном эффекте, регулярность здесь имеет решающее значение.

Как менять оттенок

Если хочется более холодного результата, можно увеличить количество шалфея или добавить немного сушеного розмарина. Если же нужен более мягкий, теплый и более шоколадный тон, стоит сделать смесь с большим количеством кофе и чуть более слабым чаем.

Для очень светлых волос следует быть осторожными: избыток кофе или некоторых трав может дать желтоватый или теплый подтон. В таких случаях лучше начинать с менее концентрированного раствора и обязательно тестировать его на отдельной пряди.

Самые распространенные ошибки

Один из самых частых промахов – слишком короткое время выдержки. Если средство побыло на волосах всего несколько минут, заметного затемнения может не быть. Еще одна ошибка – смывать смесь водой сразу после нанесения, ведь тогда красящий слой просто не успевает закрепиться.

Также нежелательно наносить ополаскивание на волосы, покрытые остатками стайлинга или тяжелых силиконовых средств. В таком случае природные красители лягут неравномерно. Не стоит и активно тереть волосы полотенцем после процедуры, так как это уменьшает эффект.

Уход после процедуры

Танины могут немного подсушивать волосы, поэтому после высыхания на кончики можно нанести каплю сыворотки или легкого уходового средства. Раз в неделю стоит делать питательную маску, чтобы волосы оставались мягкими и блестящими.

Смесь может окрашивать светлые полотенца и одежду. Если кожа головы чувствительная, первую процедуру лучше делать с более коротким временем выдержки. При наличии аллергии на шалфей, розмарин или другие растительные компоненты следует быть особенно осторожными и сперва протестировать средство.

