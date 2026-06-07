Как выглядеть на все 100 этим летом: главные бьюти-тренды

Этим летом индустрия красоты фокусируется на гармоничном сочетании современных бьюти-технологий и вневременной классики. Главная цель новых тенденций заключается в том, чтобы вы выглядели как лучшая версия себя, а не как совсем другой человек.

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Ведущие мировые стилисты и косметологи призывают отказаться от сложного ухода в пользу легких, но в то же время эффективных решений. Независимо от того, что именно вы ищете – идею для свежего маникюра, обновления прически или салонного ухода за кожей, – новые веяния предлагают варианты для каждого.

Предлагаем подробно разобрать шесть главных трендов, которые помогут вам сиять в течение всего солнечного сезона.

Волосы цвета "дорогой брюнет"

Этот тренд сосредоточен не на каком-то одном конкретном оттенке, а на создании глубокого, многомерного цвета волос, который выглядит здоровым и роскошным. Благодаря деликатному сочетанию светлых и темных прядей локоны приобретают удивительный блеск и визуальный объем без резких контрастов. Такое окрашивание добавляет образу утонченности и элегантности, но при этом не требует частых визитов к парикмахеру для поддержания результата.

Профессиональный уход за кожей головы

Красота и сила волос начинаются с их корней, поэтому салонные процедуры для кожи головы сейчас переживают пик своей популярности. Специальные бьюти-программы обычно включают мягкое отшелушивание, интенсивное увлажнение, массаж и глубокое очищение от остатков стайлинговых средств. Регулярный уход такого типа помогает нормализовать состояние эпидермиса, благодаря чему волосы становятся более послушными, свежими и визуально гуще.

Многослойные стрижки

Каскадные стрижки с эффектом естественного движения продолжают возглавлять списки самых желанных причесок в салонах красоты. В отличие от четких геометрических форм, эти мягкие и плавно растушеванные слои прекрасно отрастают и подходят для любой текстуры волос. В результате вы получаете стильную, современную и объемную укладку, которая выглядит непринужденно, будто вы не тратили на нее много времени.

Естественный макияж

Эффект "макияжа без макияжа" остается неизменным лидером, поскольку его цель – подчеркнуть, а не замаскировать ваши уникальные черты лица. Легкие тональные флюиды, кремовые румяна, естественная форма бровей и едва заметные акценты позволяют коже дышать, создавая свежий и здоровый вид. Этот образ является универсальным, комфортным для летней жары и подходит женщинам любого возраста и типа кожи.

Кислородная терапия для лица

Кислородные уходы стали настоящим спасением для тех, кому нужно быстро вернуть лицу отдохнувший вид перед важным событием. Эти процедуры мгновенно и глубоко увлажняют кожу, насыщают ее полезными элементами и освежают. Главное преимущество заключается в том, что после сеанса нет длительного периода восстановления – кожа сразу становится гладкой, упругой и сияет изнутри.

Голые ногти в стиле "тихая роскошь"

Эстетика "тихой роскоши" доказывает, что простота может быть невероятно стильной и привлекательной. Вместо сложного нейл-арта или кричащих неоновых цветов этот тренд предлагает сфокусироваться на идеальной ухоженности и здоровье ногтевой пластины. Для покрытия используются полупрозрачные розовые, нежные нюдовые оттенки или просто глянцевый прозрачный лак. Такой маникюр подходит к любому гардеробу, выглядит вневременно и не нуждается в еженедельной коррекции.

OBOZ.UA предлагает узнать о трендовом летнем маникюре, который покорил сердца модниц.

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