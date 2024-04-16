Как сделать макияж полностью с помощью только помады: интересный способ

Помада делает мейкап завершенным, дополняет образ необходимым штрихом и цветным акцентом, освежает его. Но знаете ли вы, что с помощью одного только этого средства можно накрасить не только губы, но и все лицо?

В своем TikTok блогерка @taontm показала, как правильно выполнить монохромный образ в красно-розовых тонах. Все, что вам понадобится из декоративной косметики, это помада вашего любимого оттенка.

Начните с того, что подготовьте кожу к нанесению мейкапа и воспользуйтесь вашей привычной тональной основой. Дальше беритесь за тюбик с помадой. Конечно, не стоит брать слишком темный или слишком яркий цвет. Остановите свой выбор на природном оттенке, который делает губы не активным акцентом, а просто подчеркивает их.

Чтобы выполнить контур, нанесите продукт по бокам на переносицу, подчеркните им кончик носа сверху и снизу, сделайте акценты на углах лба, подведите верхнее и нижнее веко с внешней стороны, а также акцентируйте скулы и выступ подбородка. Конечно, нанесите помаду и на губы.

После этого аккуратно растушуйте помаду. Там, где она выполняет роль контуринга, растушевывайте сильнее, а на глазах оставьте более яркой. Немного припудрите лицо поверх помады. Ваш монохромный образ готов. Результат затем можно закрепить с помощью спрея-фиксатора.

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