Как визуально подтянуть кожу вокруг глаз: секрет визажистов

С возрастом к макияжу глаз требуется немного иной подход. Поскольку кожа становится более тонкой и менее упругой, веки могут немного опускаться, а область под глазами – казаться более уставшей. Поэтому плотная подводка, темные тени или большое количество туши иногда только подчеркивают эти изменения.

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Профессиональные визажисты советуют не наносить больше косметики, а правильно расставлять светлые акценты. Один из самых простых способов визуально "поднять" взгляд – использовать тени с легким сиянием.

Куда наносить сияющие тени

Совершенно небольшое количество средства стоит нанести во внутренние уголки глаз и под самую высокую точку брови. Свет, отражающийся от этих участков, делает взгляд более открытым и свежим.

Визажистка Каролин Каракеосян советует выбирать не ярко-белые оттенки, а мягкие и естественные:

шампань;

розовое золото;

нежный персиковый.

Вместо сухих теней можно использовать и кремовый хайлайтер – главное, чтобы сияние было деликатным, без крупных блесток.

Темные тени – только на внешнюю часть глаза

Чтобы визуально не утяжелять веко, более темный оттенок лучше наносить только на внешнюю треть глаза. Нейтральные тени средней насыщенности можно растушевать чуть выше естественной складки века. Такой прием создает иллюзию, что она расположена выше.

От очень толстой чёрной подводки специалисты советуют отказаться. Мягче будут смотреться коричневый, серый или сливовый оттенки – они подчеркнут глаза, но не сделают взгляд тяжелее.

Тушь также лучше наносить без излишеств. Достаточно одного-двух легких слоев, уделив больше внимания ресницам у внешних уголков глаз. Это помогает визуально вытянуть форму глаза.

Не забывайте о бровях

Брови в значительной степени определяют то, как выглядит вся зона вокруг глаз. Если с возрастом они стали реже, визажисты советуют аккуратно дорисовывать отдельные волоски тонким карандашом, а затем фиксировать их оттеночным гелем.

При этом цвет лучше выбирать чуть светлее естественного оттенка бровей и с мягким пепельным подтоном.

Итак, для более открытого и визуально подтянутого взгляда не нужен сложный макияж. Несколько светлых акцентов, мягкая растушевка и аккуратно оформленные брови могут заметно изменить вид зоны вокруг глаз.

OBOZ.UA предлагает ознакомиться с правилами ухода за бровями.

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