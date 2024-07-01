Как увеличить глаза с помощью макияжа: действенные лайфхаки

Глаза – это зеркало души, поэтому многие женщины стремятся сделать их более выразительными, открытыми и большими с помощью макияжа. Правильно подобранные косметические средства и техники нанесения творят чудеса.

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Однако достичь желаемого эффекта не всегда легко, ведь важно знать определенные секреты и лайфхаки, которые и создают иллюзию больших глаз. О них более подробно рассказал NYX.

Мерцающие тени для век

Блестящие и мерцающие тени для век прекрасно подходят не только для создания невероятных вечерних образов. Они могут сыграть большую роль в том, чтобы визуально выделить и увеличить ваши глаза.

Блестки отражают свет, из-за чего и кажется, что взгляд открывается, а веки становятся гораздо отчетливее.

Подчеркивайте только внешние углы

Подводка для глаз является одним из самых важных косметических средств для многих женщин, ведь она может помочь увеличить глаза. Все что нужно сделать, это наносить ее только на внешнюю треть верхнего века.

Этот простой способ помогает привлечь внимание к внешним уголкам ваших глаз, что в свою очередь делает их более удлиненными и открытыми. Если же затемнить все веко, это может сузить взгляд.

Завивка ресниц

Один из самых простых способов сделать взгляд более выразительным – подкрутить ресницы. Чем больше они устремлены вверх, тем более открытыми будут казаться ваши глаза.

Накладные ресницы

Если вам не нравится пользоваться щипчиками для завивки или ваши ресницы слишком короткие, то лучше воспользуйтесь накладными ресницами.

Используйте белую подводку для глаз

Белую подводку часто считают самым лучшим косметическим средством для маленьких глаз. Нанесите ее или светлый карандаш на нижнюю ватерлинию. Это мгновенно создаст иллюзию того, что ваши глаза гораздо больше, чем на самом деле.

Затемните складку

Если ваши глаза маленькие, затемнение складки может помочь добавить глубины взгляду и зрительно увеличит их. Главное, используйте для этого нюдовые оттенки, чтобы они имели вид натуральных теней.

Внутренние уголки глаза

Мягко подсветите внутренние уголки глаз. Это сделает взгляд более открытым и пробужденным.

Для этого можно использовать и хайлайтер, и консилер, и даже светлые тени для век.

Растушуйте тени для век до бровей

Попробуйте растушевать тени над складкой вплоть до бровей. Это создаст впечатление, что пространство между ними и ресницами увеличилось, а также визуально осветит и увеличит глаза. Также добавьте чуть-чуть хайлайтера прямо под бровью для того, чтобы еще больше ее поднять.

Избегайте слишком толстой подводки

Большие стрелки имеют право на жизнь. Они могут дополнить самые смелые образы, но если у вас довольно маленькие глаза, лучше старайтесь делать более тонкие и хрупкие линии.

Сформируйте брови

Не игнорируйте свои брови. Они тоже влияют на внешний вид глаз. Например, слишком густые и прямые брови могут визуально отягощать взгляд, а наличие изгиба создает противоположный эффект.

Конечно, не нужно кардинально изменять естественную форму бровей. Это приведет к тому, что вы будете выглядеть искусственно. Но следите за тем, чтобы они не зарастали.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как усовершенствовать свои навыки и научиться наносить подводку для глаз как профи.

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