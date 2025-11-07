Как ухаживать за кожей лица зимой: главные советы

Зимний сезон – это всегда испытание для нашей кожи. Холодный воздух, ветер и постоянные перепады влажности приводят к раздражениям, которые не только ухудшают внешний вид, но и затрудняют макияж.

Именно поэтому зимой нужно правильно ухаживать за лицом, как и за телом. Ключевые советы по этому поводу собрало издание Shots Media.

Увлажнение

Сухой зимний воздух вытягивает влагу из нашей кожи, что может привести к ощущению стянутости, трещин и шелушения. Поэтому особенно важно поддерживать кожу хорошо увлажненной зимой. Используйте насыщенный увлажняющий крем, который обеспечит кожу необходимой влагой. Наносите крем утром и вечером, чтобы сохранить кожу эластичной.

Мягкое очищение

Избегайте агрессивных средств для очищения, которые могут пересушивать кожу и делать ее чувствительной. Выбирайте мягкие продукты для умывания и отшелушивания, которые не нарушают естественный защитный барьер кожи и, желательно, содержат увлажняющие компоненты.

Защита от солнца

Именно так, защита от солнца необходима даже зимой. Ультрафиолет не становится менее вредным, когда солнце перестает быть максимально активным. Для зимнего сезона подберите увлажняющий солнцезащитный крем с подходящим SPF, чтобы защитить кожу от преждевременного старения и других повреждений.

Уход за губами

Наши губы особенно подвержены сухости и обветриванию зимой. Поэтому регулярно наносите бальзам для губ, чтобы предотвратить их высыхание. Отдельно позаботьтесь, чтобы средство содержало SPF и обязательно наносите его перед выходом на улицу. Такие бальзам или масло защитят ваши губы от всех негативных погодных факторов зимой.

Питание и увлажнение изнутри

Не забывайте пить достаточно воды и есть здоровую пищу. Ведь внешний уход важен, но наша кожа сильно зависит от того, чем мы насыщаем наш организм. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваше питание содержало все необходимые нутриенты и не забывайте о воде.

Осторожность с горячими ваннами и длительным душем

Хотя зимой возникает большой соблазн погреться в ванной или в душе, слишком горячая вода может высушить вашу кожу. Отрегулируйте воду так, чтобы она была комфортно теплой и ограничьте время принятия ванны и душа – это поможет поддерживать естественный барьер влаги вашей кожи.

Умеренное отшелушивание

Зимой пилинги нужно использовать осторожно и не слишком часто. Чрезмерное отшелушивание может раздражать кожу и ослаблять ее защитный барьер. Мягкого пилинга раз для лица и тела в неделю вполне достаточно для удаления отмерших клеток кожи.

Защита от холода

Выходя на улицу, помните о защите кожи от сильного холода и ветра. Так увлажняющий крем для тела перед выходом из дома поможет поддержать водный баланс кожи. Но не забывайте и о достаточно теплой одежде, шарфе, шапке и перчатках. Без них защита не будет полноценной.

