Как сделать волосы гуще: 7 удачных коротких стрижек: 7 удачных коротких стрижек

Сделать волосы визуально гуще поможет правильно подобранная короткая стрижка. Она убирает лишнюю длину, которая утяжеляет пряди, добавляет объема у корней и делает кончики более плотными на вид.

Видео дня

Лучше всего с этой задачей справятся многослойный кроп, боб с ровным срезом, французский боб, округлый stacked bob и другие короткие стрижки с продуманной формой. Детали рассказало издание Shefinds.

Airy layered crop

Airy layered crop – это короткая стрижка с легкими слоями, которые создают объем, но не забирают слишком много густоты. Для тонких волос это важно, потому что слишком резкие или глубокие слои могут дать противоположный эффект.

В этой стрижке слои должны быть мягкими и "воздушными", а не грубо рваными. Благодаря этому волосы лучше двигаются, не прилипают к голове и становятся более объемными в зоне макушки.

Blunt bob со скрытыми слоями

На первый взгляд эта стрижка напоминает как классический боб с ровным срезом. Именно такой четкий край помогает кончикам казаться гуще и плотнее.

Секрет – в скрытых внутренних слоях. Они убирают немного лишнего веса снизу, благодаря чему волосы лучше двигаются и естественнее поднимаются. Такой боб сочетает сильную, плотную нижнюю линию и легкость внутри формы.

Боб с прядями у лица

Face-framing bob добавляет объема там, где тонкие волосы часто выглядят слабее всего – возле лица. Мягкие слои или удлиненные пряди вокруг щек и линии подбородка создают более выразительную форму.

Такое оформление помогает разбить общую массу волос и добавить прическе движения. Этот вариант хорошо подойдет тем, кто не хочет слишком короткой стрижки, но хочет более легкой и свежей формы.

Французский боб с микрочелкой

Французский боб сам по себе добавляет объема благодаря более короткой длине. Волосы не утяжеляются, поэтому легче держат форму и не так быстро теряют пышность.

Микрочелка добавляет плотности спереди и создает эффект более густой линии роста волос. А немного небрежная, текстурная укладка помогает тонким прядям стать объемнее без тяжелых стайлинговых средств. Это стрижка для тех, кто любит стильный, немного французский и непринужденный вид.

Округлый градуированный боб

Округлый градуированный боб создает объем в затылочной зоне благодаря градуированным слоям. Они будто накладываются друг на друга, формируя высоту и пышность у макушки.

Округлый силуэт делает прическу более мягкой, а кончики – более плотными на вид. Для тонких волос это хороший способ получить форму, которая не кажется плоской. Такая стрижка особенно хорошо работает, если хочется более структурированного боба с заметным объемом сзади.

Короткая стрижка с челкой-шторкой

Мягкие пряди челки расходятся от пробора и открывают лицо. Благодаря этому создается впечатление большей густоты и движения.

Основной объем в такой стрижке сосредоточен спереди и в зоне макушки. Именно там тонким волосам чаще всего требуется дополнительная поддержка. При этом общая форма остается компактной и удобной в уходе. Это хороший вариант для тех, кто хочет короткую стрижку, но без слишком резкого силуэта.

Soft undercut bob

Soft undercut bob работает за счет скрытого снятия лишнего объема с нижнего слоя волос. Благодаря этому верхние пряди ложатся выше.

Внешне стрижка сохраняет гладкую и плотную форму, но скрытый undercut добавляет ей структуры и легкого подъема. Именно это создает иллюзию более густых волос.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.