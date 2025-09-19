Как сделать тонкие волосы гуще: 3 стрижки, которые в этом помогут

Тонкие волосы часто кажутся лишенными объема, но именно стрижка может стать той деталью, которая меняет все. Осень – лучший момент для экспериментов, и прическа боб снова в центре внимания.

Видео дня

В разных вариациях эта стрижка добавляет волосам густоты, создает ощущение плотности и придает образу современное звучание. О топовых стрижках рассказало издание Elle.

Классический боб

Это классический вариант, который выглядит невероятно эффектно на тонких волосах. Ровный срез до линии челюсти делает волосы визуально гуще, а блестящая гладкая поверхность создает ощущение здоровья и силы. Gloss bob требует регулярных подстрижек, ведь именно четкая линия добавляет густоты. Он идеально подходит обладательницам прямых или немного волнистых волос, придавая образу аккуратность и завершенность.

Cloud Bob

Тонкие вьющиеся волосы тоже могут выглядеть роскошно благодаря так называемому cloud bob. Это легкий и воздушный вариант боба, который создается благодаря мягким слоям. Стрижка добавляет кудрям упругости и объема, делая их похожими на облачко. Она прекрасно подходит для тех, кто стремится подчеркнуть естественную текстуру и одновременно избежать эффекта тяжести. Осень – идеальное время для такого образа: он выглядит непринужденно и очень стильно.

Lived-In Lob

Для тех, кто не готов к кардинальным изменениям и хочет сохранить длину, стоит обратить внимание на удлиненный вариант боба. Lived-in lob достигает ключиц и имеет легкую текстуру, которая добавляет движения и объема. Эта стрижка выглядит естественно и одновременно элегантно, позволяя легко менять стиль – от небрежной волны до гладкой укладки. Ее преимущество еще и в том, что она требует минимального ухода и прекрасно подходит к осеннему "непринужденному" настроению.

OBOZ.UA предлагает женщинам с круглой формой лица подборку идеальных причесок, которые подчеркнут красоту.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.