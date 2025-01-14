Как сделать маникюр в домашних условиях: самый простой дизайн, для которого не нужно много времени
Зима 2025 принесла тренд на "естественный" маникюр, который подойдет как для ежедневных дел, так и для особых случаев. Несмотря на популярность темных цветов в холодный сезон, многие выбирают нюдовые оттенки для сдержанного и элегантного вида. Тем более его легко можно повторить в домашних условиях.
Как пишет Cosmopolitan, простой маникюр в натуральных тонах остается актуальным независимо от формы ногтей – острые, квадратные или в стиле балерины. Нюдовый лак в оттенках розового, бежевого или миндально-белого создает изысканный вид, который выбирают звезды.
Как создать "естественный" маникюр в домашних условиях
- Начните с тщательного ухода за ногтями. С помощью пилочки придайте им желаемую форму: острую, квадратную или овальную. Если ногти нуждаются в дополнительном уходе, используйте сыворотку или масло для укрепления и увлажнения ногтевой пластины и кутикулы. Этот этап важен для обеспечения аккуратного и долговечного результата.
- Выбирайте нюдовый лак в зависимости от вашего тона кожи и личных предпочтений. Для насыщенного цвета нанесите два слоя, давая каждому достаточно времени для высыхания. Это позволит избежать неровностей и создаст аккуратный вид.
- Чтобы придать маникюру завершенности, нанесите топовое покрытие с глянцевым эффектом. Оно обеспечит блеск и стойкость, защитив лак от царапин и сколов.
При желании можно добавить легкие украшения или нейл-арт.
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