Как сделать маникюр в домашних условиях: самый простой дизайн, для которого не нужно много времени

Зима 2025 принесла тренд на "естественный" маникюр, который подойдет как для ежедневных дел, так и для особых случаев. Несмотря на популярность темных цветов в холодный сезон, многие выбирают нюдовые оттенки для сдержанного и элегантного вида. Тем более его легко можно повторить в домашних условиях.

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Как пишет Cosmopolitan, простой маникюр в натуральных тонах остается актуальным независимо от формы ногтей – острые, квадратные или в стиле балерины. Нюдовый лак в оттенках розового, бежевого или миндально-белого создает изысканный вид, который выбирают звезды.

Как создать "естественный" маникюр в домашних условиях

Начните с тщательного ухода за ногтями. С помощью пилочки придайте им желаемую форму: острую, квадратную или овальную. Если ногти нуждаются в дополнительном уходе, используйте сыворотку или масло для укрепления и увлажнения ногтевой пластины и кутикулы. Этот этап важен для обеспечения аккуратного и долговечного результата.

Выбирайте нюдовый лак в зависимости от вашего тона кожи и личных предпочтений. Для насыщенного цвета нанесите два слоя, давая каждому достаточно времени для высыхания. Это позволит избежать неровностей и создаст аккуратный вид.

Чтобы придать маникюру завершенности, нанесите топовое покрытие с глянцевым эффектом. Оно обеспечит блеск и стойкость, защитив лак от царапин и сколов.

При желании можно добавить легкие украшения или нейл-арт.

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