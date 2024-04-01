Как сделать идеальный стойкий макияж: правило '242' навсегда изменит вашу рутину

Простой в исполнении и при этом естественный с виду и устойчивый макияж – мечта каждого бьюти-энтузиаста. И даже новички могут научиться его делать, если будут соблюдать правило 242.

Эксперты убеждают, хотя это правило сложно назвать чем-то революционным, оно поможет создать безупречный лук за 10 минут. OBOZ.UA разбирался в деталях этого метода.

Цифры в его названии означают количество продуктов, которые придется нанести на лицо, чтобы получить идеальный макияж. Считать начинаем сверху: 2 продукта для глаз, 4 – для кожи и еще 2 – для губ. Бьюти-блогеры убеждают: это оптимальный минимум, который обеспечит наилучший результат. И при этом не заставит вас вставать с утра слишком рано, чтобы сделать полноценный мейк.

Хотя выбор конкретных продуктов для метода 242 зависит от личных вкусов и особенностей, обычно в его основе лежит стандартный набор средств. Так для глаз нужны нейтральные тени и тушь, для кожи – база, консилер, бронзатор или хайлайтер и румяна, а для губ – карандаш и блеск.

Как и любой макияж, метод 242 начинается с увлажняющего крема и нанесения SPF. Этот шаг не входит в основную схему, потому что является базовым уходом. Далее начинайте наносить продукты для тона кожи. Начните с использования тонального крема, затем обработайте проблемные зоны консилером, нанесите бронзатор или хайлайтер для создания объема и завершите все каплей румян. Не пытайтесь для ежедневного макияжа создать полное покрытие, сосредоточьтесь просто на выравнивании тона лица.

Следующими накрасьте глаза. Берите одну уже готовую палетку и на каждый день отдайте предпочтение натуральным оттенкам. Также можно воспользоваться вместо теней бронзатором. Завершите макияж глаз вашей любимой тушью.

Последними накрасьте губы. Сначала создайте контур с помощью карандаша натурального оттенка, затем нанесите прозрачный или полупрозрачный блеск. В идеале выбирайте средство с уходом, которое будет еще и увлажнять кожу на губах в течение дня.

Да, метод 242 оставляет мало пространства для творчества в макияже. Но он поможет набить руку новичкам и станет удобным шаблоном для тех, кто утром отдает предпочтение сну, а не созданию креативного образа.

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