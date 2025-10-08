Куда наносить бронзер: как сделать свой макияж незабываемым

Бронзер – секрет здорового сияния без загара. Он добавляет лицу тепла и выразительности, создавая эффект "солнечного отдыха".

Видео дня

Чтобы результат выглядел естественно, важно знать, где именно наносить бронзер и как подобрать правильный оттенок и текстуру. Эксперты Glamour рассказали обо всех лайфхаках.

Где наносить бронзер

Бронзер наносят туда, куда естественно попадает солнце: на верхнюю часть лба, скулы, нос и подбородок.

Визажист Челси Роуч советует: "Лучше всего подчеркнуть участки у висков, чуть ниже скул и под линией челюсти. Это создает естественную тень и добавляет рельефа лицу".

Если лоб широкий – нанесите бронзер полумесяцем вдоль верхней линии роста волос, чтобы визуально "уменьшить" его.

А для более четкой линии подбородка – растушуйте средство от уха к центру челюсти: этот прием помогает получить аккуратный контур без резких линий.

Как выбрать правильный оттенок

Чтобы достичь эффекта естественного загара, выбирайте бронзер на 3–4 тона темнее вашего естественного цвета кожи.

Визажистка Натали Дрешер отмечает: "Такой оттенок придает коже тепла, будто вы только что вернулись с отдыха".

Для светлой кожи подойдут золотисто-бежевые или персиковые оттенки, для средней – карамельные, а для смуглой – насыщенные бронзовые или терракотовые.

Как правильно наносить бронзер

Техника зависит от формата продукта.

Пудровый бронзер наносите широкой кистью легкими круговыми движениями, тщательно растушевывая.

наносите широкой кистью легкими круговыми движениями, тщательно растушевывая. Кремовый – лучше наносить пальцами или губкой, ведь тепло кожи помогает средству "слиться" с тоном.

– лучше наносить пальцами или губкой, ведь тепло кожи помогает средству "слиться" с тоном. Жидкий бронзер удобнее всего распределять плотной синтетической кистью, используя прижимные движения, а не растягивание, чтобы избежать пятен.

Небольшое количество средства и тщательная растушевка – главные правила естественного эффекта.

OBOZ.UA предлагает лайфхак, как с помощью консилера сделать помаду стойкой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.