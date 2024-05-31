Наносить тени станет очень легко: как научиться выделять глаза с помощью макияжа

Макияж глаз может кардинально поменять ваш образ. Если вы разбираетесь в нем, то, вероятно, знаете, насколько большую роль играют тени для век.

Именно поэтому для многих людей нанесение теней может показаться сложной задачей. К счастью Instyle поделился профессиональными советами и уловками, которые помогут вам овладеть этим искусством.

Чтобы научиться правильно наносить тени, вам не обязательно идти на курсы или часами просматривать видеоуроки в сети. Визажисты Адам Брейшо и Кеанда Снегг рассказали все, что нужно знать о качественном макияже глаз.

Инструменты

Сначала убедитесь, что у вас есть все необходимое для макияжа. Выберите тени для век, которые вам нравятся, возьмите тушь для ресниц, приобретите набор кисточек, качественный праймер и будьте готовы экспериментировать.

Очистка

Перед нанесением макияжа убедитесь, что кожа и кисти для макияжа чистые. Также не забудьте нанести на лицо увлажняющий и крем для кожи вокруг глаз.

Праймер

Чтобы тени для век хорошо держались, не осыпались и не скатывались, обязательно используйте праймер. Благодаря этому продукту тени также будут казаться более пигментированными.

Однако Снегг отказывается от праймера, используя такие продукты, как кремовые румяна и тени для век как основу под матовые или мерцающие тени.

Выбирайте тот способ, который вам по душе.

Нейтральный оттенок

Начните с нейтрального цвета. Нанесите его на все веко с помощью плоской кисточки, а затем возьмите немного более темный цвет и подчеркните им складку, где соединяются веки и надбровная кость.

Наружные углы

Возьмите скошенную кисточку и нанесите на внешний уголок глаза цвет, который на несколько тонов темнее цвета вашей основы. Создайте V-образную форму от линии роста ресниц до наружной части складки под глазом.

Не наносите большое количество теней сразу во избежание пятен. Наслаивайте продукт постепенно.

Отблеск

Выберите мерцающие тени в цветовой палитре и нанесите их под бровную кость на центр века.

Растушевка

Несмотря на то, что ваш макияж глаз состоит из четырех разных цветов, он должен казаться монохромным. Хорошо растушуйте все границы, чтобы избавиться от четких переходов.

В конце концов, завершите свой образ подводкой и тушью.

Если вы хотите сделать макияж, используя яркие цвета, например красный, синий, розовый, зеленый и т.д., то обратите внимание на то, что при смешивании они могут давать оттенки, которых вы не ожидали увидеть. Поэтому дайте себе время, чтобы проэкспериментировать и понять, как сочетаются разные оттенки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о советах, которые помогут выглядеть непревзойденно после 30 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.