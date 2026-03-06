Как сделать, чтобы лак на ногтях держался дольше: есть несколько хитростей

Свежий маникюр всегда придает уверенности и делает образ более ухоженным. Но знакома ситуация, когда уже через несколько дней лак начинает трескаться или появляются первые сколы.

На самом деле существует несколько простых хитростей, которые помогают значительно продлить стойкость маникюра. Издание Kobieta Interia рассказало, что нужно сделать, чтобы лак на ногтях держался дольше и ложился безупречно.

Правильная подготовка ногтей

Чтобы лак держался дольше, важно начать с подготовки ногтевой пластины. На поверхности ногтей часто остаются кремы, масла или естественный кожный жир. Эта тонкая пленка почти незаметна, но именно она мешает лаку хорошо сцепиться с ногтем.

Перед маникюром стоит тщательно вымыть руки, а затем протереть каждый ноготь ватным диском со средством для снятия лака или специальным очистителем. Такое обезжиривание помогает создать идеальную основу для покрытия.

Также важно правильно подпилить ногти. Делать это следует осторожно, двигая пилочкой в одном направлении. Агрессивное пиление вперед-назад ослабляет край ногтя, из-за чего лак быстрее начинает скалываться.

База и тонкие слои лака

Одна из самых распространенных ошибок – отказ от базового покрытия. База выполняет сразу несколько функций: выравнивает поверхность ногтя, защищает его от пигментов лака и помогает цвету лучше держаться.

Еще один важный момент – толщина слоев. Если нанести один густой слой лака, он может высохнуть только сверху, а внутри остаться мягким. Из-за этого маникюр легко повреждается. Гораздо надежнее наносить лак в два или даже три тонких слоя, давая каждому хорошо подсохнуть.

Лайфхак от экспертов

Мастера маникюра используют простой прием, который помогает предотвратить сколы. После нанесения каждого слоя лака – базы, цвета и топа – они проводят кисточкой по самому краю ногтя.

Это называется "запечатыванием" края. Такое движение создает дополнительный защитный слой и помогает избежать стирания лака в самом уязвимом месте.

Даже идеально нанесенный лак может быстро испортиться из-за бытовых факторов. Горячая вода и моющие средства негативно влияют на покрытие. Вода заставляет ноготь немного расширяться, а бытовая химия постепенно разрушает лак.

Именно поэтому во время мытья посуды или уборки стоит пользоваться резиновыми перчатками. Это поможет сохранить маникюр и в то же время защитит кожу рук.

Если же небольшой скол все-таки появился, не обязательно снимать весь лак. Иногда достаточно осторожно подправить поврежденное место тонким слоем того же цвета и покрыть ноготь топовым покрытием.

