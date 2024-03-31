Как превратить консилер в увлажняющий крем с оттенком: простой лайфхак

Согласно исследованиям, проведенным в США, тонированный крем с эффектом увлажнения является самым популярным косметическим продуктом. Средство часто используют вместо тонального крема, консилера или корректора, ведь оно обеспечивает более легкое и естественное покрытие.

Самые лучшие тонированные кремы даже содержат SPF, что помогает защитить кожу от ультрафиолетовых лучей. Один только минус – цена. Тональные кремы обычно в разы дешевле, поэтому многие делают выбор в пользу экономии. Эксперты рассказали, как превратить консилер в увлажняющий крем с оттенком.

Как создать идеальное тональное средство

Тональные увлажняющие кремы обладают многими преимуществами: они подчеркивают натуральное сияние молодой кожи и помогают скрыть недостатки у зрелой. Плотная и густая текстура тонального основания часто забивается в морщины или создает эффект маски на лице.

Специалисты отмечают, что вы можете сделать тональный крем с увлажняющим эффектом самостоятельно, не тратя денег. Одна из самых популярных техник макияжа заключается в использовании консилера для создания замечательного тонированного увлажняющего крема.

Пошаговая инструкция

Превратить любимый консиллер в увлажняющий крем с легким тонированным эффектом невероятно легко, и вам понадобятся лишь два косметических средства: корректор и крем с эффектом увлажнения.

Начните с нанесения небольшого количества корректора на руку. Теперь возьмите немного увлажняющего крема и смешайте его с корректором. Оттеночный увлажняющий крем готов к нанесению на лицо.

Это действительно очень простой, но действенный лайфхак. Известный визажист Тим Квинн рекомендует наносить тонированный увлажняющий крем на лицо с помощью пальцев. Если вы не удовлетворены оттенком, вы всегда можете изменить соотношение консилера и крема. Использование большего количества корректора должно помочь создать более насыщенный тон, тогда как меньшее количество создаст естественный сияющий эффект.

Лайфхак также отлично работает с жидкой основой. Как и в случае с консилером, смешайте немного жидкой тональной основаны с увлажняющим кремом и повторите процесс.

Эксперты советуют наносить тонированный крем после сывороток и солнцезащитных средств. Очень важно подобрать правильный оттенок консилера. Перед нанесением на лицо попробуйте небольшое количество средства на руке.

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