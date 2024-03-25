Как скрыть морщинки под глазами: лайфхак, который изменит ваш макияж

Мелкая сеточка морщинок вокруг глаз – одно из первых возрастных изменений, которые начинают быть заметными в нашей внешности. И убрать ее на самом деле не так уж сложно.

Лайфхаком поделилась в своем TikTok визажистка из Нью-Йорка Эрика Тейлор. Она специализируется на советах для любителей мейкапа старше 40 лет. И, по ее словам, все, что вам нужно, чтобы быстро избавиться от сеточки морщин под глазами, уже есть в вашей косметичке. И это масло для губ.

Основное предназначение этого средства – ухаживать за нежной кожей на губах, увлажнять ее и наполнять объемом. И именно этого не хватает коже под глазами, когда мы достигаем определенного возраста. Поэтому, когда в следующий раз достанете из сумки масло, чтобы нанести его на губы, положите также немного средства на тыльную сторону ладони, а затем наберите его на палец и легким постукиванием нанесите в зону возле уголка глаза, где начали появляться линии. Это придаст коже упругость и дополнительно ее разгладит.

Плюс такого трюка в том, что он делает кожу под глазами более сияющей. А легкое сияние в этой зоне обеспечивает более свежий и отдохнувший взгляд, что тоже придает образу в целом молодости.

Причем наносить Эрика советует не только прозрачное масло, но и имеющее в своем составе немного красного или розового пигмента. Легкий, едва заметный румянец в этой зоне тоже работает на визуальное омоложение лица.

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