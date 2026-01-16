Как на красной дорожке: как сделать мегапопулярные размытые губы

В течение нескольких лет в макияже беспрекословно господствовали блестящие губы, однако бьюти-индустрия стремительно меняет вектор. В социальных сетях активно набирает популярность новый тренд – размытые, полуматовые губы с эффектом естественной мягкости.

Этот стиль уже массово копируют пользователи TikTok и Instagram. Визажисты называют его более непринужденной и современной альтернативой четким контурам. Тренд активно поддерживают профессионалы индустрии и звездные мастера. Эксперты прогнозируют, что именно такой макияж станет ключевым в ближайшие годы.

Что такое размытые губы

Новую волну популярности размытым губам подарила эстетика визажиста Нины Парк, известной работой с Маргарет Кволли, Эммой Стоун и Гретой Ли. Ее фирменный стиль – полуматовые губы с эффектом "прикушенных", которые выглядят так, будто макияжа почти нет. Именно этот образ часто сравнивают с романтическими комедиями и корейскими и французскими бьюти-тенденциями. Визажист Таниэль Джай ранее отмечала, что такой стиль станет одним из самых заметных в 2026 году. По ее словам, индустрия постепенно отказывается от четких контуров в пользу мягкости и естественности.

Тренд поддерживают и крупные бренды, которые уже сделали ставку на полуматовые бальзамы. Специалисты объясняют, что такой макияж выглядит менее перегруженным и подходит для ежедневного образа. Кроме того, он универсален и легко адаптируется под разные типы внешности. Именно эта простота и сделала тренд вирусным. В соцсетях его уже называют макияжем "крутых девушек".

Как повторить эффект "размытых губ"

Хотя Нина Парк редко делится деталями своей техники, ее стиль недавно воссоздал визажист Иван Лам. В видео он показал пошаговый способ создания популярного образа. По его словам, главная идея заключается в том, чтобы губы выглядели максимально естественно, но при этом ухоженно. Именно легкая небрежность и создает желаемый эффект.

Процесс начинается с щедрого увлажнения губ бальзамом, который оставляют на некоторое время. Далее холодным карандашом для губ подчеркивают лишь зону "лука Купидона", избегая полного контура. Линию тщательно растушевывают кистью, чтобы она не выглядела четкой. Для добавления глубины используется второй, более теплый оттенок карандаша. Завершающий этап – легкое нанесение блеска или бальзама пальцами, чтобы "оживить" губы.

Визажисты отмечают, что секрет привлекательности образа – в сочетании холодных и теплых тонов. Такая игра оттенков добавляет губам объема и делает макияж более сложным на вид.

