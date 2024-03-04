Как подтянуть лицо с помощью макияжа: антивозрастной секрет

Макияж помогает подчеркнуть естественную красоту и скрыть первые признаки старения. С тональным кремом и другими средствами ухода с густой текстурой следует быть осторожными – они могут забиваться в мелкие морщинки и складки под глазами.

В сети набирает популярность простой лайфхак, что поможет мгновенно подтянуть лицо. Важно выбрать уходовое средство правильного оттенка.

Дженн является популярным в TikTok экспертом по красоте. Она посоветовала, как придать лицу сияние без дорогих косметических средств и процедур.

Чтобы сделать омолаживающий макияж с эффектом лифтинга женщинам старше 50 лет Дженн рекомендует использовать качественный корректор. Для достижения результата следует выбрать оттенок, который немного светлее, чем ваша кожа.

Нужно взять корректор светлого оттенка и подняться от нижнему веку, мимо брови, затем на нос и чуть-чуть на кончик носа. Как дополнительный штрих – можно также провести тонкую линию из уголков губ вверх, словно приподнимая улыбку.

"Здесь действуют два приема макияжа. Движение вверх создает эффект подтянутости, а правильно подобранный тон придает сияние и яркости, чтобы отражать свет – это придаст вам более молодой вид", – пояснила Дженн.

Корректор поможет также избавиться от темных кругов под глазами. Уходовые средства должны обеспечивать эффективное покрытие, при этом не забивая поры и не подчеркивая морщины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что дерматологи советуют наносить примерно половину чайной ложки крема SPF 30 даже в пасмурные дни, чтобы помочь коже сохранить молодость как можно дольше. При этом согласно исследованиям, до 80% всех повреждений кожи и раннее старение связаны с ультрафиолетовым излучением. Как приготовить защитный корректирующий крем для лица – читайте в материале.

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