Как наносить тени для век на зрелую кожу: техника, которая кардинально изменит вид

Иногда нам бывает трудно признать, что приемы макияжа, работавшие для нас очень хорошо, с возрастом перестают быть такими же эффективными. Время отражается на нашем лице и нужно искать новые подходы. В частности, к макияжу глаз.

Лайфхаку, который подойдет для зрелых дам, поделилась в своем TikTok визажистка Бренда Барнетт. Женщина, которой 64 года, дает советы по макияжу 36 тысячам своих подписчиков. Специализируется она именно на приемах, которые будут полезны для тех, кому новые подходы для мейкапа нужны именно из-за возрастных изменений.

Так для зрелой кожи век она порекомендовала внести только одну адаптацию в свой привычный способ красить глаза. А именно нанести каплю консилера в наружный уголок глаза и кистью с прямой щетиной растушевать его вверх. Таким образом вы зрительно приподнимете верхнее веко и сделаете взгляд более открытым.

Наибольшее значение для такого трюка имеет не количество нанесенного консилера, а тщательная его растушевка. Слой средства должен быть равномерным и не слишком плотным, чтобы не отягощал кожу. К тому же нужно брать консилер, немного светлее вашего природного тона кожи. Это позволит освежить взгляд и сделать его более ясным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как "подтянуть" лицо с помощью макияжа.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.