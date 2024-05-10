Как самостоятельно скорректировать форму бровей: простые советы

В принципе, не бывает хорошей или плохой формы бровей – правильный уход за ними станет основой любого макияжа. Но все же эксперты называют наиболее сложной треугольную форму.

Как быстро самостоятельно придать ей желаемые очертания рассказала в своем TikTok профессиональная бровистка Татум Харгрейвс. По ее словам, лучше всего в этом поможет специальная бритва для удаления лишних волосков на бровях.

Начните с того, что нарисуйте карандашом контур желаемой формы. Это, кстати, касается любых бровей – не только треугольных. Только имея перед глазами готовый контур, вы не сбреете лишнего. Полагаться на собственное чувство прекрасного и отточенность движений не стоит. Так вы можете сделать брови слишком тонкими или несимметричными.

Когда дело дойдет до использования бритвы, сядьте так, чтобы на вас падало достаточно света и при работе не образовывались сильные тени. Совершайте медленные и плавные движения. Особенно если вы никогда не пробовали такой способ формирования бровей. Блогерка убеждает, что ничего сложного в этом нет, но важно именно создать для себя желаемый контур и не торопиться во время сбривания волосков.

Однако в комментариях подписчики Татум отметили, что треугольная форма бровей сама по себе не плохая и некоторым она нравится такой, как есть. "Это хорошо, если вам нравятся ваши брови!", – ответила блогерка и отметила, что ее совет не является прямым руководством к действию, а скорее рекомендацией тем, кто хотел бы что-то изменить в своем облике, как сделать это без ошибок.

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