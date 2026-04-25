Как очищать лицо: распространенная ошибка может испортить вашу кожу

Ежедневное очищение лица считается базовым этапом ухода за кожей, однако даже в нем люди часто допускают ошибки. Некоторые привычные средства, которые кажутся безопасными, на самом деле могут вредить чувствительной коже.

Из-за неправильной техники очищения появляются покраснения, сухость и дискомфорт. Эксперты объясняют, почему популярный способ ухода не всегда является полезным. Также они советуют, как правильно очищать лицо без риска повредить естественную защиту кожи.

Какая ошибка во время очищения вредит коже

Одной из самых распространенных ошибок специалисты называют использование ватных дисков как основного инструмента для очищения лица. Несмотря на мягкую текстуру, при ежедневном применении они создают механическое трение, которое может вызвать микроповреждения поверхности кожи.

Косметологи объясняют, что чрезмерное трение ослабляет липидный барьер – естественный защитный слой, который удерживает влагу и предохраняет кожу от внешних раздражителей. Когда этот барьер нарушается, лицо становится более чувствительным к солнцу, загрязненному воздуху и отдельным компонентам косметики.

В результате регулярное использование ватных дисков может вызвать стянутость, покраснение, зуд и даже склонность к аллергическим реакциям или контактному дерматиту. Особенно это касается людей с сухой, реактивной или чувствительной кожей.

Как очищать лицо правильно

Для деликатного ухода эксперты советуют выбирать средства в формате эмульсии, масла, геля или пенки, которые наносятся руками без лишнего трения. Такие продукты помогают растворить загрязнения и макияж, не травмируя кожу механическим воздействием.

Если человек использует плотный макияж или солнцезащитные средства с высоким SPF, целесообразно применять двухэтапное очищение. Сначала используют масло, мицеллярную воду или молочко для растворения косметики и себума, а затем — гель, эмульсию или пенку для окончательного очищения.

Тщательное очищение обычно требуется вечером после контакта кожи с косметикой и городскими загрязнениями. Утром же достаточно мягкого средства, которое освежит лицо без нарушения естественного баланса. Специалисты подчеркивают: правильная техника очищения часто важнее количества косметики в уходе.

