Как носить подкатанные джинсы: идеи модных образов на лето

В этом сезоне в моду вернулись джинсы с подкатанными штанинами. Этот тренд кто-то считает противоречивым, а кто видит в нем дерзкую и веселую альтернативу традиционным брюкам из денима.

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В любом случае правда в том, что обувь для подкатанных джинсов нужно подбирать достаточно тщательно. Подкат создает дополнительную горизонтальную линию, которая перерезает силуэт, поэтому то, чем вы дополните свой образ в этой зоне, становится особенно важным. Как не ошибиться с выбором и попасть в тренды, разбиралось издание Who What Wear. Его редакторы изучили ленты модных инфлюенсеров и подобрали аж 7 модных вариантов обуви, которые этим летом стоит носить с подкатанными джинсами.

Сандалии на ремешках

Такие сандалии имеют невесомый вид. Благодаря своему минималистичному дизайну они визуально облегчают зону стопы, поэтому идеально сочетаются с подкатом. Выбирайте модели на плоском ходу или на модном сейчас крошечном каблучке.

Балетки

Эта обувь составит прекрасную альтернативу кроссовкам благодаря своей простой форме. Выбирайте пары с минимальным количеством декора, чтобы не отвлекать внимание от визуально заметного подката.

Замшевые кроссовки

Если и выбирать в этом сезоне кроссовки к подкатанным джинсам, то только замшевые. Этот материал, а также подкат – оба этих стилистических приема отсылают нас к моде семидесятых. А значит они точно составят удачную пару.

Микрокаблук

Мы уже упоминали здесь о микрокаблуках, как о тренде года. Их в принципе называют идеальной стилистической парой к джинсам с подкатами, ведь kitten heels визуально вытягивают силуэт и при этом не перебирают на себя роль акцента, как высокие каблуки.

Остроносые туфли

Если же вам хочется высоких каблуков, в таком случае выбирайте обувь с острым носком. Это еще один способ визуально вытянуть силуэт, который перерезают подкаты.

Вьетнамки

Вместе эти два тренда – на подкаты и на вьетнамки – создают очень расслабленный образ. Выбирайте эту пару для неформальных ситуаций и дополняйте ее простыми топами, как трикотажная майка или укороченная футболка.

Лоферы

Лоферы подойдут тем, кто хочет создать более сдержанный и элегантный лук с подкатанными джинсами. Они помогут собрать образ и придать ему нотку серьезности, но при этом не будут слишком формальными.

Если же вы вообще не планируете носить этим летом деним, в таком случае OBOZ.UA предложит вам девять интересных альтернатив джинсам, которые сейчас в моде.

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