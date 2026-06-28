Как наносить румяна летом: эксперт дала советы для зрелой кожи

Жаркая летняя погода требует особого подхода к нанесению макияжа, особенно когда речь идет об уходе за зрелой кожей. С возрастом эпидермис теряет естественный коллаген и эластичность, становясь более подверженным сухости и появлению мелких морщин.

Видео дня

Однако с помощью правильной техники нанесения декоративной косметики можно мгновенно вернуть лицу здоровое сияние и отдохнувший вид. Известный эксперт по красоте Бобби Браун уверяет, что главное – выбрать средство с хорошей стойкостью и насыщенным пигментом, а также соблюдать простые профессиональные правила, пишет Vogue.

Как пользоваться румянами летом

Классический макияж всегда начинается с правильного определения зон нанесения продукта. Бобби Браун советует начинать непосредственно с яблочек щек, однако предостерегает от создания четких круглых пятен. Продукт необходимо мягко растушевывать вверх, двигаясь к линии роста волос, что позволяет добиться максимально естественного и непринужденного эффекта. Чтобы избежать заметных границ и резких переходов цвета, эксперт рекомендует слегка растушевывать пигмент вниз, но не доходить при этом до контура нижней челюсти.

Кроме того, румяна более темных оттенков можно успешно использовать для легкого летнего контурирования. Для этого небольшое количество средства, которое на один тон темнее ваших привычных румян, следует нанести на область лба, зону декольте и крылья носа. Все линии обязательно нужно тщательно растушевать большой пушистой кистью, чтобы создать мягкую тень вместо грязных полос.

Макияж для сухой кожи

Из-за возрастной сухости сухие косметические средства часто скатываются или скапливаются в неровностях эпидермиса, делая макияж неаккуратным. Использование румян в формате стика помогает эффективно решить эту проблему, возвращая лицу прежнюю упругость и визуальный объем. Удобство кремовых средств заключается также в том, что их можно наносить пальцами непосредственно на щеки и губы, быстро создавая завершённый образ перед выходом из дома.

Тепло человеческих рук дополнительно разогревает и смягчает плотную кремовую текстуру, что значительно облегчает ее нанесение легкими вбивающими движениями. Этот способ идеально подходит для тех дней, когда вы решите полностью отказаться от плотной тональной основы, но все же хотите освежить лицо и обеспечить ему длительный лифтинг-эффект. Для летнего сезона Браун советует не бояться глубоких ягодных оттенков, ведь на коже они выглядят полупрозрачно, изысканно и подходят абсолютно всем цветотипам.

Сочетание крема и пудры

Для обладательниц жирного типа кожи или в условиях экстремальной летней жары кремовые продукты могут быстро терять стойкость и "исчезать" с лица под воздействием себума. Надежным лайфхаком для закрепления макияжа является наслоение текстур, которое надежно фиксирует цвет на весь день. Сухие пудровые румяна, нанесенные поверх кремовой базы, действуют как абсорбент, впитывая излишки кожного жира.

Важно подобрать сухой продукт в тон к жидкой основе, чтобы сохранить чистый и красивый цвет. Такой двойной барьер не позволит декоративной косметике скатываться, забиваться в мимические морщины или терять интенсивность в течение дня. На протяжении всего летнего периода этот простой метод гарантирует безупречный вид и свежесть вашего лица при любых обстоятельствах.

OBOZ.UA предлагает женщинам зрелого возраста узнать секреты идеального макияжа глаз.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.