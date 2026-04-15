Из 'крысиного' хвостика к густой шевелюре: раскрыты пять хитростей для женщин 50+, страдающих от потери волос

После 50 лет большинство женщин сталкиваются с заметным истончением волос, что связано с гормональными изменениями во время менопаузы. По оценкам специалистов, к 60 годам с этой проблемой сталкиваются до 80% женщин, и она влияет не только на внешность, но и на самооценку.

Корреспондентка Daily Mail Виктория Вудхолл поделилась собственным опытом восстановления волос после резкого их выпадения. Она рассказала, что её некогда густые волосы постепенно превратились в тонкий "крысиный" хвост, однако впоследствии ей удалось частично вернуть объём и длину благодаря комплексному подходу.

Стимуляция фолликулов инъекциями

Одним из ключевых подходов, которые она опробовала, стали инъекционные процедуры для кожи головы, в частности плазмотерапия. По словам женщины, после нескольких сеансов волосы начали отрастать, хотя такие процедуры требуют регулярного повторения. Также применялись полинуклеотиды – метод, направленный на восстановление тканей.

Поддержка организма изнутри

Среди рекомендаций врачей – обратить внимание на уровень витаминов и микроэлементов. В частности, речь идет о витамине B3 (ниацинамид), который может улучшать кровообращение в коже головы. Отдельно отмечается важность контроля уровня железа, ведь его дефицит часто связан с выпадением волос.

Микронидлинг

Еще одним методом стал микронидлинг – создание микроповреждений кожи для стимуляции регенерации. Его применяют как в клиниках, так и дома. По словам корреспондента, после нескольких курсов этот подход дал заметный результат, но требует системности.

Медикаментозное лечение

Особое внимание уделяют средствам с миноксидилом – одним из самых изученных компонентов для борьбы с выпадением волос. Его применение, по словам специалистов, может стимулировать рост волос, но требует системности и контроля.

Уход за кожей головы

Специалисты подчеркивают, что состояние кожи головы напрямую влияет на рост волос. Воспалительные процессы, в частности себорейный дерматит, могут усиливать выпадение, поэтому их необходимо своевременно лечить и контролировать регулярным уходом.

