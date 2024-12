Если надоел бордовый маникюр: назван насыщенно-темный цвет, который обязательно нужно попробовать зимой.

С приближением зимних холодов модные тенденции на маникюр несколько меняются, и в этом сезоне дизайнеры советуют обратить внимание на новые варианты темных оттенков. Если традиционный бордовый маникюр уже надоел и хочется чего-то необычного, пора попробовать насыщенный темно-зеленый оттенок, который также называется "зеленый лес".

Это сочетание глубины лесного цвета и свежести природных оттенков, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет найти альтернативу темным тонам, пишет Who What Where. Этот цвет не только стильен, но и универсален: он сочетается как с классическим деловым стилем, так и расслабленными образами на каждый день.

Темный зеленый маникюр придает роскоши и в то же время сохраняет сдержанность, что делает его идеальным для зимних праздников, новогодних вечеринок или даже на рабочих встречах. Такой оттенок выглядит как на коротких, так и на длинных ногтях.

