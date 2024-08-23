Имеют дешевый вид. Модные эксперты назвали 6 трендов, которые не одели бы в 2024 году

Можно с уверенностью сказать, что ни одна из модниц не имеет цели одеваться "дешево". Так что независимо от того, сколько вы тратите, вы всегда стремитесь выглядеть собранно и стильно.

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Редакторы модного издания Who What Wear собрали 6 трендов, которые будут дешевить ваш образ. Эксперты уравновесили список альтернативами, которые будут популярны уже осенью.

Нет: Лаковая обувь

Да: Обувь в сеточку

"Возможно, это потому, что они настолько очевидно пластиковые, или потому, что так много масс-маркет магазинов пытаются подражать дизайнерским моделям, но лично я никогда не буду фанатом лаковой обуви, – признается заместитель редактора Максин Эггенбергер. – Для меня нет ничего дорогого в том, чтобы видеть, как нога прячется за прозрачным глянцевым слоем. Вместо этого я предпочитаю сетчатую обувь, которая будет очень популярной в этом сезоне. Она создает тот же эффект, но диффузия, которую образует сетчатая ткань, гораздо более элегантна, по крайней мере, по моему мнению".

Нет: Топы с открытыми плечами

Да: Жилеты в качестве топов

"Я люблю топы с открытыми плечами...на других людях. Не знаю почему, но мне они просто не подходят, –говорит главная редактор Поппи Нэш. – Я живу в джинсах, и хотя эта комбинация хорошо работает на других людях, мне нравится что-то более структурированное. Вот почему в этом сезоне я предпочитаю жилеты, а не топы".

Нет: Рваные джинсы

Да: Классические джинсы

"Раньше я часто носила рваные джинсы, но в прошлом году, после того, как приобрела новую пару с обработанным подолом, я поняла, что они выглядят гораздо лучше, – рассказывает редактор Флорри Александер. – Хотя рваным джинсам, безусловно, все еще есть место и время, если вы хотите быстро сменить их, чтобы ваши наряды выглядели более отшлифованными, я рекомендую попробовать именно этот вариант. В конце концов, классические джинсы всегда будут выглядеть стильно".

Нет: Разноцветные сумки

Да: Двухцветные сумки

"В прошлом году на первый план вышло много разноцветных или омбре-сумок – настолько, что я даже инвестировала в одну из них, – рассказывает редактор отдела шопинга Реми Фаррелл. – Однако из всех моих сумок именно к этой я тянусь меньше всего, поскольку она выглядит не такой дорогой, как другие".

Нет: Юбки из джерси

Да: Плиссированные юбки

"Джерси – основной элемент моего гардероба, особенно в виде платьев и топов. Однако есть что-то в юбке из трикотажа, которая, кажется, цепляется за меня во всех местах, где я этого не хочу, и всегда кажется мне немного дешевой, – говорит Эггенбергер. Зато плиссированные миди, которые, кажется, снова вернулись в этом сезоне, выглядят гораздо изысканнее".

Нет: Одежда с бабочками

Да: Цветочные акценты

"Я понимаю, что это тренд, который пришел с 90-х и 2000-х, но для меня топы с бабочками и вообще вещи с бабочками всегда будут казаться немного дешевыми, – говорит главная редактор Анна Алмаси. – Зато мне больше нравится тренд на цветы, которые не теряют актуальности за последние несколько сезонов".

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