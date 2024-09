Имеет 'дорогой' вид: названа стрижка, которая еще долго не выйдет из моды

Боб – самый первый вид стрижки, который приходит в голову, когда хочется сменить имидж. Эта прическа гордо носит звание вневременной из-за универсальности и легкости ношения. Однако не все ее вариации всегда будут в моде, что не скажешь о стиле Old Money.

Его особенность в простоте и классичности. Именно эти два параметра характерны всему стилю Old Money, что в одежде, что в маникюре, что в прическах. Как пишет Who What Where UK, этот вид боба длиной чаще всего достигает челюсти или немного ниже, но всегда его можно подстроить под себя.

"Old Money боб сочетает в себе прямые линии с минимальным количеством наслоений для мягкой, но объемной прически. Я считаю этот стиль наиболее привлекательным, когда длина достигает между линией подбородка и ключицей, однако длину можно подбирать в соответствии с вами и вашей формой лица. Например, тем, у кого форма лица шире, я бы посоветовала носить немного более длинный фасон, чтобы создать иллюзию более стройной формы лица", – отметила парикмахер Кирсти Джадж.

Чтобы боб в стиле Old Money был таким, как в первый день после стрижки, его нужно каждый раз укладывать. Чтобы придать волосам ощутимый стиль 90-х, то есть того периода, когда соответствующий стиль был на пике своей популярности, нужно немного подкрутить ближайшие к лицу локоны.

"Хотя в этой прическе используется минимальное количество слоев, их следует усилить с помощью укладки феном с круглой щеткой или плойкой, чтобы добавить прическе мягкого объема и гладкости. Эту прическу также можно сочетать с боковым пробором для тех, кто ищет дополнительного шика", – добавила парикмахер.

